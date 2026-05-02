Ο Γιαννακόπουλος κλείνει το Instagram για «πνευματική συντήρηση»
Λίγες ώρες μετά την τιμωρία που δέχτηκε από τη EuroLeague, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε πως απενεργοποιεί τον λογαριασμό του στο Instagram.
Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανάρτησε story μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό, που φαινόταν ο ίδιος στο Σούνιο, γράφοντας:
«Αυτός ο λογαριασμός θα κλείσει επ' αόριστον καθώς ο χρήστης θα είναι μακριά για πνευματική συντήρηση».
@Photo credits: INTIME
