Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final Four, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής.

Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, μετά το sweep στην προημιτελική σειρά με τη Μονακό.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, με επίσημη ανακοίνωση, ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 6.387 αιτήσεις επί συνόλου 7.500 κατόχων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, επίδοση που συνιστά ρεκόρ συμμετοχής σε αντίστοιχες διαδικασίες.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final 4.

Συνολικά κατατέθηκαν 6.387 αιτήσεις επί συνόλου 7.500 κατόχων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής και ξεπερνά κάθε προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία για Final Four.

Τις επόμενες ημέρες και κατόπιν οριστικοποίησης του συνολικού αριθμού καθώς και των κατηγοριών των εισιτηρίων που θα διατεθούν από τη EuroLeague, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους που δικαιούνται να προχωρήσουν σε αγορά εισιτηρίου.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη συνεχή και δυναμική στήριξή του».