Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό, στην 34η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens, για την 34η αγωνιστική, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη regular season.

Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-14, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη, ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Αποτελέσματα - 34η αγωνιστική

Τρίτη 10/3

Πέμπτη 26/3

Παρασκευή 27/3

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-11 Ολυμπιακός 22-12 Ρεάλ Μαδρίτης 22-12 Βαλένθια 21-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13 Παναθηναϊκός 20-14 Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14 Μπαρτσελόνα 19-14 Ερυθρός Αστέρα 19-14 Μονακό 19-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16 Dubai Basketball 17-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-17 Παρτίζαν 14-20 Μπάγερν Μονάχου 14-20 Βίρτους Μπολόνια 13-20 Παρί 12-21 Μπασκόνια 10-24 Αναντολού Εφές 10-24 Βιλερμπάν 8-26

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους - Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.

Επόμενη αγωνιστική (35η)

Τετάρτη 01/04:

20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε

Πέμπτη 02/04:

20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν

21:00: Dubai Basketball-Μονακό

21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 03/04: