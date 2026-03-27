Ο Παναθηναϊκός είχε πολλούς πρωταγωνιστές στο Telekom Center Athens και επικράτησε εύκολα της Μονακό με 107-97 για την 4η σερί του νίκη στην Euroleague καλύπτοντας και το -8 του Πριγκιπάτου σε περίπτωση ισοβαθμίας. Καλύτερος ο Ναν (25π., 5ασ., 3ριμπ.)

Με τρομερή έκρηξη στην δεύτερη περίοδο όπου σκόραρε 37 πόντους (!) ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Μονακό με 107-97 και παράλληλα να καλύψει και το -8 από το παιχνίδι του α' γύρου στο Μόντε Κάρλο. Έτσι ώστε να μην έχει... πρόβλημα σε περίπτωση που θα πρέπει να ισοβαθμήσει με την ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο και η νίκη ακόμα πιο εύκολη εάν δεν ερχόταν χαλάρωση στην 4η και τελευταία περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πράσινοι είχαν σταθερά τον δείκτη του σκορ μεταξύ 13 και 19 πόντων αλλά οι Μονεγάσκοι είχαν μειώσει και στους 9 (93-84 στο 37') απειλώντας την διαφορά του α' γύρου. Όμως ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να διατηρήσει την διαφορά στα επιθυμητά επίπεδα.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού έχοντας 25 πόντους με 4/8 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 2/3 βολές, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε... μπροστά στην τελευταία περίοδο (12π., 5ασ., 4ριμπ.), ενώ καλή εμφάνιση είχαν και οι Σλούκας (10π., 7ασ.), Χουάντσο (11π., 6ριμπ.) και Σορτς (12π., 5ασ., 3ριμπ., 2κλ.)

Παναθηναϊκός - Μονακό: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα του αγώνα είχε αρνητικό πρόσημο και για τις δύο ομάδες. Ο μεν Παναθηναϊκός ήταν πολύ άστοχος από την περιφέρεια έχοντας 0/9 τρίποντα στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ενώ η δε Μονακό έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο με αποτέλεσμα το σκορ να μείνει σε χαμηλά επίπεδα (15-16) με τη λήξη της πρώτης περιόδου. Η ελληνική ομάδα ανανέωνε επιθέσεις με επιθετικά ριμπάουντ (5 αμυντικά-5 επιθετικά) ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα ήταν στο σκοράρισμα.

Κάτι που άλλαξε… δια μαγείας στην 2η περίοδο και με τον Άταμαν να χρησιμοποιεί σχήμα που δεν είχε συνηθίσει βγάζοντας τον Μάριους Γκριγκόνις από την… ναφθαλίνη. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ο Λιθουανό αποτέλεσε και τον «x-factor» του Παναθηναϊκού καθώς βοήθησε πολύ στην άμυνα και στα ριμπάουντ, ενώ πήρε και ευστόχησε σε δύο τρίποντα (6π., 2/2τρ., 3ριμπ., 1ασ.).

Ο Κέντρικ Ναν βρήκε το… χέρι του μετά την αρχική του αστοχία (10π., 2/6διπ., 2/6τρ.) ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Κένεθ Φαρίντ (7π.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (7π., 3ριμπ.) στο… πράσινο ξέσπασμα και στο γεγονός ότι η διαφορά έφτασε και στο +17 (50-33) με την οποία έκλεισε και το ημίχρονο (52-35). Στο πρώτο μισό ο Παναθηναϊκός είχε 17/29 δίποντα, 5/18 τρίποντα, 3/4 βολές, 14-12 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 3 λάθη μαζί με 5 κλεψίματα. Την ίδια ώρα η Μονακό είχε 10/16 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 3/4 βολές, 13-2 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 8 λάθη! Δείγμα και της μεγάλης διαφοράς στο σκορ στο α’ μέρος.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατέβασε τον δαιμονιώδη ρυθμό που είχε στην 2η περίοδο ωστόσο ουδέποτε έχασε την διαφορά και διατηρούσε το πάνω χέρι και μάλιστα χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Σλούκας και Λεσόρ είχαν πάρει την σκυτάλη με αποτέλεσμα να φέρουν την ομάδα του στο +19 (71-52) λίγο κλείσει το γ’ δεκάλεπτο στο 78-62. Έως εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός είχε 21/36 δίποντα, 9/27 τρίποντα, 7/9 βολές, 21-14 ριμπάουντ και 18 ασίστ για 5 λάθη, ενώ η Μονακό αντίστοιχα 16/26 δίποντα, 8/21 τρίποντα. 6/9 βολές και 20 ασίστ για 8 λάθη, έχοντας μείνει στα «μηδέν» κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου.

Η τέταρτη και τελευταία περίοδος αποτέλεσε τυπική διαδικασία λαθώς ουδέποτε ίδρωσε το... αυτί της ελληνικής ομάδας. Μπορεί να μην εκτοξεύθηκε η διαφορά σε (πολύ) υψηλά επίπεδα, αλλά οι «πράσινοι» έπαιζαν τόσο... όσο χρειαζόταν προκειμένου να φτάσουν σε μια άνετη επικράτηση για την 4η σερί τους νίκη στην Euroleague. Μπορεί η Μονακό να μείωσε και στους εννέα πόντους και να... απείλησε το πράσινο χαντικαπ ωστόσο η ομάδα του Άταμαν τη διατήρησε έως το τέλος.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… πραγματοποίησε τρομερό 2ο δεκάλεπτο σκοράροντας 37 πόντους στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον μοίρασε 27 ασίστ και ήταν εξαιρετική η αναλογία με τα μόλις 7 λάθη. Συν το γεγονός ότι βρήκε ο Παναθηναϊκός πολλούς πρωταγωνιστές σε αυτό το ματς.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Κέντρικ Ναν (25π., 4/8διπ., 5/14τρ., 2/3β., 5ασ., 3ριμπ.)

Κέντρικ Ναν (25π., 4/8διπ., 5/14τρ., 2/3β., 5ασ., 3ριμπ.) ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κώστας Σλούκας (10π., 7ασ.), Σορτς (12π., 5ασ., 3ριμπ., 2κλ,.) χωρίς να υστερήσει κάποιος. Στα αξιοσημείωτα η καλή εμφάνιση του Γκριγκόνις ο οποίος βγήκε από τη... ναφθαλίνη και βοήθησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κεβάριους Χέις ο οποίος αν και ο μοναδικός σέντερ πέρασε απαρατήρητος για τη Μονακό.

ο Κεβάριους Χέις ο οποίος αν και ο μοναδικός σέντερ πέρασε απαρατήρητος για τη Μονακό. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Έλι Οκόμπο ήταν εξαιρετικός έχοντας 24 πόντους, 13 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε γνωρίσει την ήττα στο Μόντε Κάρλο από τη Μονακό με 92-84.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Ergin Ataman) # PLAYERS ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS OR DR TR AS ST BL TO PF +/- PIR 0 T. SHORTS* * 17:05 12 2/5 5/8 0/0 0 3 3 5 2 0 1 1 18 18 6 C. OSMAN* * 22:39 8 1/2 2/5 1/4 0 1 1 0 0 0 1 1 11 1 11 N. HAYES-DAVIS* * 22:24 12 2/2 2/6 2/5 3 1 4 5 1 0 0 2 12 17 25 K. NUNN* * 34:59 25 2/3 4/8 5/14 1 2 3 2 2 0 1 2 19 17 26 M. LESSORT* * 24:53 9 1/1 4/6 0/0 3 5 8 2 1 0 0 2 4 18 10 K. SLOUKAS 22:54 10 2/3 1/2 2/3 0 2 2 7 0 0 1 0 7 17 35 K. FARIED 10:33 9 3/3 3/5 0/0 2 3 5 0 0 0 0 3 9 14 41 J. HERNANGOMEZ 22:11 11 0/0 4/4 1/4 3 3 6 0 0 0 0 0 5 13 40 M. GRIGONIS 17:38 6 0/0 0/1 2/2 2 4 6 1 0 0 0 1 14 13 27 V. TOLIOPOULOS 04:44 5 1/1 2/2 0/3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 ΣΥΝΟΛΑ (TOTALS) 107 14/20 27/47 13/35 16 26 42 27 7 0 7 14 111 128