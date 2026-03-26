Η Αρμάνι Μιλάνο ήταν η μεγάλη νικήτρια του ιταλικού «εμφυλίου» απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια (103-87) και διατήρησε τις λιγοστές ελπίδες για είσοδο στο Play In.

Ουσιαστικό κίνητρο δεν υπήρχε. Μπορεί η Αρμάνι να έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες για την είσοδο στο Play In της Euroleague ωστόσο θα χρειαστεί να γίνουν... πράγματα και θαύματα στις εναπομείνασες αγωνιστικές προκειμένου να παραμένει στο «κυνήγι» της 10άδας.

Παρόλα αυτά έκανε το... καθήκον της απέναντι στην αδιάφορη Βίρτους Μπολόνια (13-20) η οποία χρωστάει και ένα ματς με την Παρί (31/3). Κορυφαίοι για την ομάδα του Πέπε Ποέτα ήταν οι Ζακ Λεντέι (19π., 5/7διπ., 4/4τρ., 8ριμπ., 2ασ., 1κλ.) και Κουίν Έλις (18π., 5/7διπ., 2/3τρ., 2/2β., 7ασ., 4ριμπ.) με τον Ντέβιν Μπούκερ (14π., 3ριμπ.)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Φουριόζα μπήκε στο «Unipol Forum» η Αρμάνι Μιλάνο και χάρη στους Λεντέι και Νίμπο πήρε διψήφια διαφορά στο σκορ (19-9 στο 6') έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της. Οι Νιάνγκ και Βιλντόσα προσπάθησαν να αντιδράσουν για λογαριασμό της Βίρτους (23-17 στο 7') αλλά και πάλι οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 9-2 έως και το +13 (32-19) του α' δεκαλέπτου στο οποίο είχαν 7/10 δίποντα, 5/7 τρίποντα και τον Λεντέι στους 10 πόντους με 2/2 τρίποντα και 4/4 βολές στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στην δεύτερη περίοδο η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς. Έβγαλε αιφνιδιασμούς, βρήκε (πιο) εύκολα καλάθια και με τον Άλστον Τζούνιορ να έχει ανεβάσει την απόδοσή του (10π.) η Βίρτους πλησίασε στους 4 πόντους (47-43 στο 16') για να κλείσει το ημίχρονο με τρίποντο του Έλις για το +8 της Αρμάνι (57-49). Στο πρώτο μισό οι γηπεδούχοι είχαν 9/16 δίποντα, 9/17 τρίποντα, 12/15 βολές, 11-3 ριμπάουντ και 15 ασίστ για μόλις 3 λάθη, ενώ η Βίρτους (Ντιούφ 12π.) 13/22 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 8/9 βολές και 14 τελικές πάσες για 7 λάθη.

Η Αρμάνι συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο «Unipol Forum». Η διαφορά έφτασε στο +14 (64-49) με σερί 7-0 στο ξεκίνησε της 3ης περιόδου και έκτοτε οι γηπεδούχοι δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Ο δείκτης του σκορ ήταν σταθερά πάνω από τους 10 πόντους για την ομάδα του Πέπε Ποέτα φτάνοντας και στο +16 για πρώτη φορά (76-60) στο 27'. Το γ' δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ στο 79-66 υπέρ της Αρμάνι (14/22διπ., 13/29τρ., 12/15β., 20ασ.-6λ.) και με τον Λεντέι να είχε 19 πόντους.

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε... τυπική διαδικασία καθώς η Αρμάνι Μιλάνο είχε γίνει το απόλυτο αφεντικό του «εμφυλίου» κάνοντας ό,τι ήθελε και... όποτε το ήθελε στο παρκέ. Η διαφορά ήταν σταθερά στις παρυφές των 20 πόντων (90-71 στο 35') φτάνοντας στο τέλος στις 17 νίκες (17-17 ρεκόρ).

MVP ΗΤΑΝ Ο… Ζακ Λεντέι ο οποίος στα 25:31 είχε 19 πόντους με 5/7 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Σαλού Νιάνγκ ο οποίος είχε 15 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 26 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 14/34 τρίποντα της Αρμάνι Μιλάνο όπως επίσης και οι 25 ασίστ για τα μόλις 7 λάθη.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Βίρτους Μπολόνια είχε νικήσει την Αρμάνι Μιλάνο στην «Virtus Arena» με 97-85.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 57-49, 79-66, 103-87.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN (Coach: Giuseppe Poeta) # PLAYERS ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS OR DR TR AS ST BL TO PF +/- PIR 1 N. MANNION 16:39 4 0/0 2/2 0/3 1 1 2 6 0 0 1 3 2 6 3 Q. ELLIS* * 24:38 18 2/2 5/7 2/3 1 3 4 6 1 0 1 2 25 26 6 D. BOOKER 16:46 14 2/3 6/9 0/1 1 2 3 0 0 0 1 2 12 9 10 L. BOLMARO 20:53 5 3/4 1/4 0/1 2 1 3 0 0 0 0 1 9 3 12 A. BROOKS 19:25 10 1/2 3/4 1/7 0 5 5 1 1 0 2 1 11 6 16 Z. LEDAY* * 25:31 19 4/4 0/0 5/7 0 8 8 2 0 0 0 3 14 31 17 G. RICCI 12:35 6 0/0 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 23 M. GUDURIC* * 18:45 11 0/0 1/2 3/4 0 0 0 4 0 0 1 1 21 14 31 S. SHIELDS* * 19:40 2 0/0 1/2 0/3 0 3 3 1 0 1 1 2 3 2 32 J. NEBO* * 23:14 11 3/4 4/5 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 21 12 77 N. SESTINA 01:54 3 0/0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 TOTALS 103 15/19 23/35 14/34 6 25 31 25 7 2 7 21 130 124