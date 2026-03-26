Η Μακάμπι επικράτησε της Ντουμπάι BC με 104-100 στην παράταση για την 33η αγωνιστικής της EuroLeague και παραμένει «ζωντανή» στο... κυνήγι των play-in.

Σε μια φοβερή ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση του σύνολο του Όντεντ Κάτας, κατάφερε να επικρατήσει, με τον Λόνι Γουόκερ να ευστοχεί σε δύο βολές στο φινάλε και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, κρατώντας.... ζωντανούς του Ισραηλινούς στο «κυνήγι» των play-in.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τζίμι Κλαρκ με 23 πόντους, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ φοβερό double-double πέτυχε ο Καμπενγκέλε για ακόμη μία φορά, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Μακάμπι - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας

Τα κερδισμένα ριμπάουντ της Ντουμπάι ήταν το στοιχείο που κυριάρχησε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (3-8) και μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα (3-10, 5'). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου οι Ισραηλινοί έτρεξαν σερί (15-7) και βρέθηκαν μπροστά (18-17, 10’).

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου αμφότερες πήγαιναν «χέρι χέρι» με την ομάδα των Εμιράτων να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημά της στη ρακέτα και να «τροφοδοτεί» τον Καμπενγκέλε, ο οποίος μετά από κάρφωμα (10π, 15’) έβαλε εκ νέου μπροστά την ομάδα του (31-32, 15’).

Μετέπειτα ο Μακίνλεϊ Ράιτ με δικό του σερί και έξι συνεχόμενους πόντους, διεύρυνε το προβάδισμα για την ομάδα του (32-38, 17’), μέχρι να απαντήσει ο Σόρκιν με πέντε σερί δικούς του και να ξαναφέρει το ματς στον πόντο (37-38, 18’). Στην τελευταία επίθεση της Ντουμπάι στο πρώτο μέρος, μετά από καλή κυκλοφορία, ο Ράιτ με floater έδωσε στην ομάδα του… αέρα τεσσάρων πόντων (41-45, 20’).

Ο Ράιτ ξεκίνησε από εκεί που το… άφησε

Μετά την ανάπαυλα ο Ράιτ ξεκίνησε… καυτός και «οδηγούσε» την Ντουμπάι και με τέσσερις δικούς του διαμόρφωσε το (47-51, 23’) , ενώ στη συνέχεια μετά από καλάθι του Πετρούσεφ πήρε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (47-58, 25’), με το επιμέρους σκορ να είναι (0-7) υπέρ της ομάδας του Γκόλεματς. Προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η Μακάμπι βελτίωσε την άμυνά της και μετέπειτα βρήκε τις επιθετικές λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, με τον Τζίμι Κλαρκ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκοράροντας και δημιουργώντας (12π., 5 ασίστ) (59-66, 28’).

Η ολική ανατροπή της Μακάμπι

Στην έναρξη της 4ης περιόδου ο Μπρισέτ με εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75 «ψαλίδισε» τη διαφορά ακόμα περισσότερο για την ομάδα του (66-70, 31'), ενώ λίγο αργότερα ο Ντιμπαρτολομέου έβαλε νέο τρίποντο και μείωσε μέχρι τους τέσσερις (69-73, 33'). Η καλή κυκλοφορία στην επίθεσή της είχε αποτέλεσμα και μπόρεσε να ισοφαρίσει στους 76 πόντους, μετά από καλάθι του Μπρισέτ, ενώ ο Κλαρκ την έβαλε μπροστά, έπειτα από 2/2 βολές (78-76, 35').

Ο Καμπενγκέλε με εύστοχο σουτ έφερε ξανά το ματς στα ίσια (81-81, 37'), όμως ο Κλαρκ με ατομική προσπάθεια έδωσε ξανά στην ομάδα του το προβάδισμα (85-83), μέχρι να ξανά- απαντήσει ο Καμπενγκέλε (85-85, 38'). Μια τρίποντη... βόμβα έκανε από τον Άντερσον έκανε το (85-88, 39'). Η Μακάμπι είχε βολές με τον Ντιμπαρτολομέου να βάζει τη μία (86-88). Η τελευταία επίθεση πήγε στην Ντουμπάι που έχασε την μπάλα και ο Μπρισέτ με καλάθι ισοφάρισε (88-88, 40') και 0.9 να απομένουν, ενώ η Ντουμπάι δεν κατάφερε να κάνει κάτι και το ματς πήγε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντέλεπτο ο Ράιτ ξεκίνησε με εύστοχο δίποντο (88-90, 41'), ενώ στη συνέχεια ο Ντουέιν Μπέικον με τρίποντο διαμόρφωσε το (88-93), μέχρι να απαντήσει ο Μπρισέτ, έξω από τη γραμμή των 6.75 (91-93, 42'). Ο Κλαρκ ισοφάρισε (93-93, 43'). Ο Πετρούσεφ με δύο εύστοχες βολές έδωσε και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του (93-95, 43'), ενώ ο Χορντ με δικές του βολές έφερε εκ νέου το ματς στα ίσια (95-95). Μέσω καλής κυκλοφορίας η Μακάμπι με τον Σόρκιν πήρε... αέρα τριών πόντων (95-98) και 65 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Ο Μακίνλεϊ Ράιτ με βολές μείωσε στον πόντο (98-97) ενώ ο Κλαρκ στη συνέχεια με γκολ φάουλ, έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του, κάνοντας το (101-97) και 18 δευτερόλεπτα να απομένουν. Η Ντουμπάι αστόχησε στην κατοχή της και ο Λόνι Γουόκερ φαίνεται να «κλειδώνει» τη νίκη για τη Μακάμπι. Ο Ράιτ ευστόχησε σε τρίποντο (102-100) και στα δύο δευτερόλεπτα ο Γουόκερ ξανά πήγε στη γραμμή και... σφράγισε την 17η νίκη για τους Ισραηλινούς.



Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-45, 63-70, 88-88 κ.δ, 104-100

MVP ΗΤΑΝ Ο…Τζίμι Κλαρκ με 23 πόντους (7/14 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/6 βολές), 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μφιόντου Καμπενγκέλε με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Μακάμπι είχε κερδίσει με 95-97.

Maccabi Rapyd Tel Aviv MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST STL TO BLK PF (C) PF (D) +/- PIR # Players M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 1 J. Hoard * 31:36 15 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 7/8 87.5% 3 5 8 2 2 1 0 1 5 25 2 J. Clark III * 32:03 23 8/21 38.1% 7/14 50% 1/7 14.3% 6/6 100% 1 2 3 10 1 1 0 2 6 27 3 M. Santos 10:40 6 1/3 33.3% 0/2 0% 1/1 100% 3/4 75% 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 5 A. Ebo 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 L. Walker IV * 21:24 1 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/4 25% 0 4 4 2 0 3 0 2 3 -1 9 R. Sorkin * 26:43 14 6/13 46.2% 4/8 50% 2/5 40% 0/0 0% 2 4 6 1 1 0 0 2 0 13 10 O. Brissett 33:56 19 8/11 72.7% 6/7 85.7% 2/4 50% 1/2 50% 5 4 9 2 1 0 0 4 2 25 11 W. Rayman * 21:06 6 1/4 25% 0/3 0% 1/1 100% 3/4 75% 1 3 4 0 1 0 0 1 3 9 12 J. Dibartolomeo 20:11 6 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/5 60% 1 3 4 0 1 1 0 2 2 7 21 J. Dowtin Jr 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Z. Hankins 12:18 10 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0% 0/2 0% 2 1 3 0 0 0 2 5 1 8 45 T. Blatt 15:03 4 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% 2/2 100% 0 2 2 5 0 0 0 2 2 7 TOTAL 225:00 104 35/76 46.1% 27/53 50.9% 8/23 34.8% 26/37 70.3% 16 31 47 22 7 9 3 22 28 128