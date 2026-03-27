Η Μπασκόνια έκανε ένα... δώρο στον Ολυμπιακό, με την ομάδα της Βιτόρια να παίρνει τη νίκη απέναντι στην Χάποελ με 118-109.

Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί δώρο στους Ερυθρόλευκους καθώς κρατάει την Χάποελ πιο χαμηλά και δίνει την δυνατότητα στην ελληνική ομάδα να ελέγχει ξανά το μέλλον της.

Η Χάποελ είναι πλέον στο 20-13, με ένα ματς λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες, με τον Ολυμπιακό να παραμένει από πάνω με 22-12.

Στα του αγώνα, ο Φόρεστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 22 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ντιακιτέ, 14 ο Σϊμοντς, 13 ο Λουβαβού-Καμπαρό, 12 ο Ρατζεβίτσιους, 11 ο Ομορούγι, και 10 ο Φρισκ, με την Μπασκόνια να έχει 7(!) διψήφιους.

Οι 26 πόντοι του Μπράιανς και οι 21 του Οτούρου δεν ήταν αρκετοί για την Χάποελ.

Ο MVP: Ο Τρεντ Φόρεστ ήταν σε τρομερή ημέρα, έχοντας 22 πόντους.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράιαντ των 26 πόντων δεν ήταν αρκετοί

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπασκόνια ευστόχησε σε 14(!) τρίποντα, ενώ ανάγκασε την Χάποελ να πάει πολύ στις ατομικές ενέργειες, όπως δείχνουν οι 15 ασίστ και τα 16 λάθη της.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Χάποελ είχε πάρει τη νίκη στον πρώτο γύρο με 114-89.