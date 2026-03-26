Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71: Εδραιώνεται στην τετράδα

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ρεάλ Μαδρίτης (22-12) επικράτησε της Αναντολού Εφές (10-24) με 82-71 και έκανε ακόμη ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε την Εφές να ξεκινά τον αγώνα στη Movistar Arena με σερί 12-0, όμως ήταν καταιγιστική στο δεύτερο δεκάλεπτο και τελικά έφτασε στη νίκη με 82-71, για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν έπεισε με την απόδοσή της, όμως έφτασε τις 22 νίκες, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για μια θέση στην τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό.

Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Η Εφές αιφνιδίασε τη Ρεάλ στα πρώτα λεπτά, ξεκινώντας τον αγώνα με σερί 12-0 στο 3'. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μέτρησε 2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ με 1 λάθος σε αυτό το διάστημα, απέναντι στη «Βασίλισσα», που είχε 0/7 σουτ εντός πεδιάς!

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Εφές προηγήθηκε με 11-21 στο 10', έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζόρνταν Λόιντ (8π., 3ασ., 2ριμπ.). Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ σούταρε με κακά ποσοστά, παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες χάρη στα έξι επιθετικά ριμπάουντ.

 

Στη συνέχεια, πάντως, η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κάνοντας επιμέρους σκορ 31-12 και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 42-33. Ο Τρέι Λάιλς μπήκε στην εξίσωση στο σκοράρισμα, με τη «Βασίλισσα» να βρίσκει λύσεις με το μακρινό σουτ και να περιορίζει τα λάθη της. Η Εφές πίεσε, με τους γηπεδούχους να διατηρούν σταθερά το προβάδισμα.

Μάλιστα, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έκανε την ύστατη προσπάθεια να αντιδράσει, μειώνοντας σε 65-62 στο 33', ωστόσο η Ρεάλ απάντησε με σερί 10-0 για το 75-62 στα 4:47 για το φινάλε. Οι Blancos διατήρησαν το προβάδισμα ως το φινάλε και έφτασαν στη νίκη με 82-71.

Τα δεκάλεπτα: 11-21, 42-33, 60-53, 82-71.

Ο MVP: Ο Έντι Ταβάρες έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας 10 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 26:51.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζόρνταν Λόιντ σημείωσε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:23.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ρεάλ είχε 23 ασίστ για 9 λάθη.

Real MadridMINPTS2FG M/A2FG %3FG M/A3FG %FT M/AFT %OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0T. Lyles20:09140/30%4/580%2/2100%0222020399
6A. Abalde06:0300/00%0/00%0/00%0110010000
7F. Campazzo *24:31100/30%2/540%4/4100%000702011313
8C. Okeke *17:5142/366.7%0/30%0/00%2130101133
11M. Hezonja *19:09124/850%1/333.3%1/1100%044001021212
12T. Maledon15:2921/333.3%0/10%0/10%0334020322
14G. Deck22:51114/580%1/1100%0/00%167210011421
16U. Garuba13:0992/540%0/00%5/683.3%314010011818
22W. Tavares *26:51103/837.5%0/00%4/4100%639100231414
23S. Llull19:5280/10%2/366.7%2/366.7%10150002-314
24A. Feliz14:0521/425%0/20%0/00%1232210407
25A. Len00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
TOTAL200:008217/4339.5%10/2343.5%18/2185.7%1724412359414107
Anadolu Efes IstanbulMINPTS2FG M/A2FG %3FG M/A3FG %FT M/AFT %OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1R. Beaubois04:3721/1100%0/10%0/00%0221000133
2S. Hazer08:1021/333.3%0/20%0/00%00020000-1-1
3J. Loyd *29:23213/3100%4/666.7%3/475%055612053535
5S. Lee07:1541/1100%0/20%2/2100%0001010233
8N. Weiler-Babb *31:2430/30%1/250%0/00%3254020333
10I. Cordinier12:3163/560%0/20%0/00%1013000111
11R. Smits10:2321/250%0/00%0/00%1010030100
15P. Dozier *26:40114/666.7%1/616.7%0/00%022122151010
17V. Poirier *17:3283/650%0/00%2/450%4041201277
24E. Osmani *29:37102/540%2/540%0/00%1671030100
33E. Yilmaz22:2821/250%0/00%0/00%0110010033
88K. Jones00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
TOTAL200:007120/3754.1%8/2630.8%7/1070.0%1121322041241469
     

