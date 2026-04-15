Ο Αθλητικός Δικαστής είναι εκείνος που θα αποφασίσει για την τύχη των φετινών τελικών στην Α1 Γυναικών μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού από το παιχνίδι με τον Αθηναϊκό.

Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του Game 1 των τελικών με τον Αθηναϊκό με αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι.

Ο λόγος είχε να κάνει με την διαμαρτυρία του «τριφυλλιού» για την απαγόρευση εισόδου μερίδας φιλάθλων στο κλειστό «Δ. Καλτσάς» οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους μεμονωμένα εισιτήρια.

Τι σημαίνει αυτό από εδώ και στο εξής; Σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος η υπαίτια ομάδας αποκλείεται από τη συνέχεια των αγώνων, όπερ και σημαίνει ότι ο Αθηναϊκός θα στεφθεί πρωταθλητής για τη σεζόν 2025-26.

Βέβαια την απόφαση θα πάρει ο Αθλητικός Δικαστής και βάσει του Φύλλου Αγώνα.

Τι αναφέρει η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος για τέτοιες περιπτώσεις:

«Σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση από αγώνα συμβεί κατά την διάρκεια της φάσης των playoffs/playouts του εκάστοτε Πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης των play offs, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή».»