Ο Ουίλ Κλάιμπερν οδήγησε τη Μπαρτσελόνα στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στην παράταση με 92-88 (κ.α. 75-75) για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Με ηγέτη τον Ουίλ Κλάιμπερν η Μπαρτσελόνα επικράτησε στην παράταση με 92-88 (κ.α. 75-75) του Ερυθρού Αστέρα για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε 18 πόντους και ο Γιαν Βέσελι πρόσθεσε άλλους 14 πόντους. Από τους Σέρβους ο Τζόρνταν Νουόρα τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Η Μπαρτσελόνα πλέον έχει ρεκόρ 20-14 και βρίσκεται στην 7η θέση και ο Ερυθρός Αστέρας μετράει 19 νίκες και 15 ήττες και βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα από τον Ερυθρό Αστέρα και βρέθηκε πίσω στο σκορ (18-20 στο 10’), καθώς ο Τζόρνταν Νουόρα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και είχε «συνδεθεί» με το καλάθι. Ωστόσο, οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ ανέκτησαν τον έλεγχο γρήγορα και με καλάθια από τους Κέβιν Πάντερ, Τόμας Σατοράνσκι και Τόρνικε Σενγκέλια προσπέρασαν (42-40 στο 20’).

Η πιεστική άμυνα των Καταλανών στο τρίτο 10λεπτο τους έδωσε τη δυνατότητα να ξεφύγουν (64-58 στο 30’) καθώς ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του ο Ουίλ Κλάιμπερν και ο Γιαν Βέσελι. Ο Ερυθρός Αστέρας με τον Νουόρα να συνεχίζει να σκοράρει και τον Τζάρεντ Μπάτλερ να δίνει λύσεις στο τελευταίο λεπτό έφεραν τον αγώνα σε απόλυτη ισορροπία (75-75) με την Μπαρτσελόνα να έχει την τελευταία επίθεση.

Στα 4.8 δευτερόλεπτα για τη λήξη ο Ουίλ Κλάιμπερν σημάδεψε το... σίδερο σε προσπάθεια για τρίποντο και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, η Μπαρτσελόνα με τους Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι είχε τις λύσεις και με το επιμέρους 17-13 μπόρεσε να φτάσει στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-20, 42-40, 64-58, 75-75 (κ.α.), 92-88 (παρ.).

Ο MVP: Ο Τόμας Σατοράνσκι τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 35:58 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζόρνταν Νουόρα είχε 26 πόντους (4/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 33:55 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 11 κλεψίματα της Μπαρτσελόνα έναντι μόλις 3 του Ερυθρού Αστέρα έδωσαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους Καταλανούς, προκειμένου να φτάσουν στη νίκη.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε εκτός έδρας (89-79) του Ερυθρού Αστέρα για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

FC Barcelona MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 0 K. Punter * 23:21 10 3/12 25% 2/8 25% 1/4 25% 3/4 75% 0 1 1 2 4 0 0 0 0 2 2 J. Marcos 09:02 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 2 4 0 1 0 0 4 3 M. Cale 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 M. Norris 07:23 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 6 J. Vesely * 31:56 14 7/12 58.3% 7/10 70% 0/2 0% 0/0 0% 2 5 7 2 1 0 2 0 0 22 8 D. Brizuela 16:00 5 2/6 33.3% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 3 1 2 0 0 2 13 T. Satoransky * 35:58 12 4/5 80% 2/3 66.7% 2/2 100% 2/2 100% 1 7 8 6 3 2 2 0 0 24 14 W. Hernangomez 13:04 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 1 2 3 0 3 2 0 0 0 1 19 Y. Fall 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 W. Clyburn * 35:04 18 4/14 28.6% 3/8 37.5% 1/6 16.7% 9/12 75% 0 1 1 2 2 3 2 0 0 14 23 T. Shengelia * 31:07 9 2/7 28.6% 2/4 50% 0/3 0% 5/6 83.3% 1 3 4 2 0 1 1 1 0 15 44 J. Parra 22:05 13 5/7 71.4% 4/5 80% 1/2 50% 2/4 50% 3 1 4 1 2 0 1 0 0 15 TOTAL 225:00 92 31/68 45.6% 23/43 53.5% 8/25 32% 22/29 75.9% 10 25 35 18 24 9 11 1 0 106