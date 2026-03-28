Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας 92-88: Ο Κλάιμπερν έδωσε τη λύση στην παράταση

Γιάννης Πάλλας
Ο Κλάιμπερν ζήτησε από τη EuroLeague να βρει σπίκερ που να ξέρουν τι λένε!
Ο Ουίλ Κλάιμπερν οδήγησε τη Μπαρτσελόνα στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στην παράταση με 92-88 (κ.α. 75-75) για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Με ηγέτη τον Ουίλ Κλάιμπερν η Μπαρτσελόνα επικράτησε στην παράταση με 92-88 (κ.α. 75-75) του Ερυθρού Αστέρα για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε 18 πόντους και ο Γιαν Βέσελι πρόσθεσε άλλους 14 πόντους. Από τους Σέρβους ο Τζόρνταν Νουόρα τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Η Μπαρτσελόνα πλέον έχει ρεκόρ 20-14 και βρίσκεται στην 7η θέση και ο Ερυθρός Αστέρας μετράει 19 νίκες και 15 ήττες και βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα από τον Ερυθρό Αστέρα και βρέθηκε πίσω στο σκορ (18-20 στο 10’), καθώς ο Τζόρνταν Νουόρα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και είχε «συνδεθεί» με το καλάθι. Ωστόσο, οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ ανέκτησαν τον έλεγχο γρήγορα και με καλάθια από τους Κέβιν Πάντερ, Τόμας Σατοράνσκι και Τόρνικε Σενγκέλια προσπέρασαν (42-40 στο 20’).

Η πιεστική άμυνα των Καταλανών στο τρίτο 10λεπτο τους έδωσε τη δυνατότητα να ξεφύγουν (64-58 στο 30’) καθώς ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του ο Ουίλ Κλάιμπερν και ο Γιαν Βέσελι. Ο Ερυθρός Αστέρας με τον Νουόρα να συνεχίζει να σκοράρει και τον Τζάρεντ Μπάτλερ να δίνει λύσεις στο τελευταίο λεπτό έφεραν τον αγώνα σε απόλυτη ισορροπία (75-75) με την Μπαρτσελόνα να έχει την τελευταία επίθεση.

 

Στα 4.8 δευτερόλεπτα για τη λήξη ο Ουίλ Κλάιμπερν σημάδεψε το... σίδερο σε προσπάθεια για τρίποντο και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, η Μπαρτσελόνα με τους Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι είχε τις λύσεις και με το επιμέρους 17-13 μπόρεσε να φτάσει στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-20, 42-40, 64-58, 75-75 (κ.α.), 92-88 (παρ.).

Ο MVP: Ο Τόμας Σατοράνσκι τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 35:58 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζόρνταν Νουόρα είχε 26 πόντους (4/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 33:55 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 11 κλεψίματα της Μπαρτσελόνα έναντι μόλις 3 του Ερυθρού Αστέρα έδωσαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους Καταλανούς, προκειμένου να φτάσουν στη νίκη.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε εκτός έδρας (89-79) του Ερυθρού Αστέρα για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

FC BarcelonaMINPTSFG2PT3PTFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%ODT
0K. Punter *23:21103/1225%2/825%1/425%3/475%0112400002
2J. Marcos09:0231/1100%0/00%1/1100%0/00%0222401004
3M. Cale00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
5M. Norris07:2352/2100%1/1100%1/1100%0/00%1010200004
6J. Vesely *31:56147/1258.3%7/1070%0/20%0/00%25721020022
8D. Brizuela16:0052/633.3%1/250%1/425%0/00%0111312002
13T. Satoransky *35:58124/580%2/366.7%2/2100%2/2100%17863220024
14W. Hernangomez13:0431/250%1/250%0/00%1/1100%1230320001
19Y. Fall00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
21W. Clyburn *35:04184/1428.6%3/837.5%1/616.7%9/1275%01122320014
23T. Shengelia *31:0792/728.6%2/450%0/30%5/683.3%13420111015
44J. Parra22:05135/771.4%4/580%1/250%2/450%31412010015
TOTAL225:009231/6845.6%23/4353.5%8/2532%22/2975.9%102535182491110106
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT3PTFTREB
Coach: Sasa ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
0C. Miller-McIntyre *39:21136/1346.2%5/862.5%1/520%0/10%1677341118
6J. Butler21:16113/1323.1%3/650%0/70%5/5100%213342006
11T. Carter *14:5400/30%0/10%0/20%0/00%21313000-2
12N. Kalinic14:2700/50%0/00%0/50%0/00%11202100-5
13O. Dobric05:2831/1100%0/00%1/1100%0/00%011020002
14J. Rivero15:00115/683.3%5/683.3%0/00%1/250%2240100014
15E. Izundu05:1621/250%1/250%0/00%0/00%000000012
21J. Bolomboy *11:4194/4100%4/4100%0/00%1/1100%123033007
33J. Nwora *33:55269/2045%5/1050%4/1040%4/4100%1892421024
37S. Ojeleye29:3762/2100%0/00%2/2100%0/00%022030006
95C. Moneke *28:2672/450%2/2100%0/20%3/475%022232008
99Y. Dos Santos05:3900/00%0/00%0/00%0/00%000201102
Team235002003
TOTAL225:008833/7345.2%25/3964.1%8/3423.5%14/1782.4%1229411728173285
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

