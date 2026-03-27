Η Ζάλγκιρις ήταν κυρίαρχος απέναντι στη Φενέρ και πυροδότησε μια «βόμβα», παίρνοντας το διπλό μέσα στην Πόλη με 82-92.

Από το δευτερο δεκάλεπτο και μετά η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο, ενώ έδειξε χαρακτήρα όταν η Φενέρ γύρισε το παιχνίδι, φτάνοντας σε μια τεράστια νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Ζάλγκιρις ανέβηκε στο 20-14, με την Φενέρ να υποχωρεί στο 23-11, αλλά να παραμένει στην πρώτη θέση.

Ο ΣΛέβα με 18 πόντους ξεχώρισε για τη Ζάλγκιρις, ενώ 14 είχε ο Φρανσίσκο και από 13 οι Γκος, Τουμπέλις και Μπουτκεβίτσιους.

Οι 19 πόντου του Μπόλντγουϊν και οι 18 τοθυ Χόρτον Τάκερ δεν ήταν αρκετοί.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 44-49, 62-66, 82-92

Ο MVP: Ο Σλέβα ήταν σπουδαίος, έχοντας 18 πόντους με 4/7 τρίποντα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπόλντγουϊν έκανε σπουδαία δουλειά με 19 πόντους και 4 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετός.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ζάλγκιρις ευστόχησε σε 13(!) τρίποντα σε εκτός έδρας παιχνίδι!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Ζάλγκιρις είχε επικρατήσει και στον πρώτο γύρο, με 84-81.