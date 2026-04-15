Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με χαρακτηριστικό μήνυμα στα social media προανήγγειλε ότι θα υπάρχει συνέχεια μετά την διακοπή στον τελικό κόντρα στον Αθηναϊκό.

Λίγη ώρα μετά την οριστική διακοπή στο Game 1 των τελικών μεταξύ Αθηναϊκού-Παναθηναϊκού στο κλειστό «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα, οι φίλοι των «πρασίνων» αποθέωσαν τις παίκτριες της ομάδας έξω από το γήπεδο.

Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός δεν «κατέβηκε» στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για την απαγόρευση εισόδου μερίδας φιλάθλων της ομάδας οι οποίοι είχαν μεμονωμένα εισιτήρια.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός προχώρησε και σε μια ανάρτηση προαναγγέλοντας ότι θα υπάρχει και «συνέχεια» μετά την διακοπή στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα μέσω της ανάρτησής του, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ... ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ! Σε λίγο η συνέχεια…»