Παναθηναϊκός: «Ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ...»
Λίγη ώρα μετά την οριστική διακοπή στο Game 1 των τελικών μεταξύ Αθηναϊκού-Παναθηναϊκού στο κλειστό «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα, οι φίλοι των «πρασίνων» αποθέωσαν τις παίκτριες της ομάδας έξω από το γήπεδο.
Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός δεν «κατέβηκε» στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για την απαγόρευση εισόδου μερίδας φιλάθλων της ομάδας οι οποίοι είχαν μεμονωμένα εισιτήρια.
Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός προχώρησε και σε μια ανάρτηση προαναγγέλοντας ότι θα υπάρχει και «συνέχεια» μετά την διακοπή στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα μέσω της ανάρτησής του, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ... ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ! Σε λίγο η συνέχεια…»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.