Την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για την διεξαγωγή του πρώτου τελικού με τον Αθηναϊκό υπέγραψε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Μάλιστα την κοινοποίησε στις δυο ομάδες, αλλά και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων, στους φιλάθλους

της ομάδας «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.», κατά την διεξαγωγή του αγώνα Καλαθοσφαίρισης για το

πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ

των ομάδων «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη

15.04.2026 και ώρα 20:30 στο Κ.Γ. ΕΡΓΑΝΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ»

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες

διατάξεις», όπως το άρθρο έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

β) Του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ,

των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».

γ) Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε

με τον Ν. 4603/2019

δ) Του άρθρου 4του Π.Δ 77/2023(ΦΕΚ .130./Α΄/2023) « Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία

Υπουργείων – Σύσταση , κατάργηση και μετονομασία…..»

2. α) Το Π.Δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»

(ΦΕΚ 134/Α/28-7-2023)

β)Την υπ αριθ. Υ16/2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον

Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , Ιωάννη Βρούτση»

(ΦΕΚ 4847/Β/01-08-2023)

3. Το με αριθ. πρωτ. 2000/26/794176/07.04.2026 έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης

Αττικής με το οποίο ζητείται η έκδοση απόφασης απαγόρευσης της οργανωμένης μετακίνησης

και διάθεσης εισιτηρίων, στους φιλάθλους της ομάδας «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.», κατά την

διεξαγωγή του αγώνα Καλαθοσφαίρισης για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας

Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. –

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15.04.2026 και ώρα 20:30 στο Κ.Γ.

ΕΡΓΑΝΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ» για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

4.Την με αριθ. πρωτ. 3320/08/04/2026 γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων, στους φιλάθλους

της ομάδας «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.», κατά την διεξαγωγή του αγώνα Καλαθοσφαίρισης για το

πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ

των ομάδων «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη

15.04.2026 και ώρα 20:30 στο Κ.Γ. ΕΡΓΑΝΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ» για λόγους διαφύλαξης

της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κατά τα λοιπά, για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται η

συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.

