Η Παρτίζαν (14-20) άντεξε στη μάχη των δύο παρατάσεων απέναντι στη Βαλένθια (21-13), επικρατώντας με 110-104, με τους Μπράουν (31 π.) και Τζόουνς (27 π.) να πραγματοποιούν τρομερή εμφάνιση!

Παρτίζαν-Βαλένθια: Ο αγώνας

Η Βαλένθια βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 17-27, σουτάροντας 8/12 δίποντα και 3/4 τρίποντα, μοιράζοντας οκτώ ασίστ για τέσσερα λάθη. Στη συνέχεια, πάντως, η Παρτίζαν ισορρόπησε το ματς και το πρώτο ημίχρονο στο Beogradska Arena έκλεισε στο 41-41, με τους Οσετκόφσκι και Μπόνγκα να δίνουν λύσεις στην επίθεση των «ασπρόμαυρων», που έκαναν δέκα κλεψίματα σε αυτό το διάστημα.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στη συνέχεια του αγώνα, με τον Μπάντιο να διαμορφώνει το 82-84 από τη γραμμή των βολών, 36" πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, και τον Οσετκόφσκι να τελειώνει τη φάση μέσα στη ρακέτα, μετά την ασίστ του Κάρλικ Τζόουνς, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί, ο Κάμερον Τέιλορ ανέβασε τη διαφορά στο +7 για τη Βαλένθια (87-94), ενώ ο Ντάριους Τόμπσον έκανε το 92-97. Ωστόσο, ο Τζόουνς πέτυχε πέντε συνεχόμενους πόντους, μεταξύ αυτών ένα μεγάλο τρίποντο για το 97-97, στέλνοντας το παιχνίδι σε δεύτερη παράταση!

Η ομάδα του Τζοάν Πενιαρόγια είχε καλύτερες επιλογές, αφήνοντας τη Βαλένθια χωρίς πόντο στο τελευταίο 1:40, με τον Στέρλινγκ Μπράουν να «κλειδώνει» τη νίκη με μεγάλο τρίποντο στα 21" για το 110-103. Τελικά, η Παρτίζαν… επιβίωσε στη ματσάρα των δύο παρατάσεων, επικρατώντας με 110-104.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 41-41, 59-66, 84-84 κ.α., 97-97 α' παρ., 110-104 β' παρ.

