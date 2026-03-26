Με αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο η Μπάγερν λύγισε (93-83) την Βιλερμπάν για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τζαστίνιαν Τζέσαπ και Αντρέας Ομπστ να αποτελούν το σημείο αναφοράς επιθετικά για τους Γερμανούς σημειώνοντας 19 πόντους και 15 αντίστοιχα.

Από την γαλλική ομάδα ο Αρμέλ Τραορέ είχε 16 πόντους, ενώ ο Μπαστιέν Βοτιέ που ξεκίνησε δυναμικά έχοντας 10 πόντους κοντά στο καλάθι «φθείροντας» τους αντιπάλους αποχώρησε στο 27’ τραυματίας (διάστρεμμα).

Η Μπάγερν πλέον έχει ρεκόρ 14-20 στη Euroleague, ενώ η Βιλερμπάν μετράει 8 νίκες και 26 ήττες στη διοργάνωση.

Μπάγερν-Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπάγερν είχε τον έλεγχο (12-6 στο 5’) με τον Ντέιβιντ Μακόρμακ και τον Ράταν-Μέις να δίνουν λύσεις επιθετικά. Οι Γάλλοι από την μεριά τους αντέδρασαν και πλησίασαν στον πόντο (19-18 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου, καθώς εκμεταλλεύτηκαν την περιφερειακή αστοχία των Γερμανών (είχαν 1/6 τρίποντα, 16.7%).

Στη δεύτερη περίοδο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (23-23 στο 13’ και 29-29 στο 15.20’’), με τους Τζέσαπ και Ράταν-Μέις να φτάνουν στο καλάθι για λογαριασμό της Μπάγερν και οι Τραορέ, Βοτιέ αποτελούσαν το σημείο αναφοράς των φιλοξενούμενων. Μάλιστα, με τρίποντο του Σίλας οι Γάλλοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 3 πόντων (39-42 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βιλερμπάν με τον Μπαστιέν Βοτιέ προκάλεσε πολλά προβλήματα στο «ζωγραφιστό» στους γηπεδούχους (49-52 στο 24’), αλλά ο τραυματισμός του στο 27’ (υπέστη διάστρεμμα και αποχώρησε) στέρησε από τον Πιερίκ Πουπέ μια λύση. Παρ’ ολ’ αυτά με την βοήθεια του Μπράιαν Ανγκόλα και του Τομάς Ερτέλ (είχε 13 πόντους και 10 ασίστ) η Βιλερμπάν διατήρησε τον έλεγχο (58-62 στο 27.30’’), όμως η Μπάγερν αντέδρασε και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (64-63 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο ο Αρμέλ Τραορέ προσπαθούσε με τον Ανγκόλα, αλλά η Μπάγερν βρήκε ρυθμό επιθετικά μέσα από την επιθετική άμυνα και με καλάθια των Μακόρμακ, Γκέιμπριελ πήρε μια διαφορά (86-81 στο 37’) που έφτασε και στο +9 (90-81) «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 39-42, 64-63, 93-83.

Ο MVP: Ο Ντέιβιντ Μακόρμακ τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 22:44 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τομάς Ερτέλ είχε 13 πόντους, 1 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 23:22 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13 επιθετικά ριμπάουντ της Μπάγερν ήταν καταλυτικά για την επικράτηση επί της Βιλερμπάν.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βιλερμπάν επικράτησε (76-74) της Μπάγερν εντός έδρας για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

FC Bayern Munich MIN PTS FG % 2PT % 3PT % FT % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF 0 N. Dimitrijevic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 O. Da Silva * 17:00 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 3 1 1 0 0 1 8 4 X. Rathan-Mayes * 21:31 12 5/11 45.5% 3/6 50% 2/5 40% 0/1 0% 0 3 3 4 2 2 1 0 10 5 N. Giffey 04:41 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 66.7% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 7 J. Voigtmann 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 J. Jessup * 28:11 19 7/11 63.6% 4/7 57.1% 3/4 75% 2/2 100% 1 5 6 2 2 2 0 0 19 11 V. Lucic * 23:35 7 3/4 75% 2/3 66.7% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 13 A. Obst * 26:13 15 3/11 27.3% 1/3 33.3% 2/8 25% 7/8 87.5% 1 2 3 1 1 0 1 0 17 21 J. Hollatz 18:44 4 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 7 4 0 1 2 9 22 I. Mike 20:05 7 3/10 30% 2/6 33.3% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 1 2 0 1 2 4 32 W. Gabriel 17:16 10 5/8 62.5% 5/7 71.4% 0/1 0% 0/0 0% 3 1 4 0 3 1 0 1 9 33 D. McCormack * 22:44 13 4/8 50% 4/7 57.1% 0/1 0% 5/6 83.3% 3 5 8 4 3 0 3 1 25 Team 2 1 3 0 0 1 0 0 2 TOTAL 200:00 93 33/69 47.8% 24/44 54.5% 9/25 36% 18/22 81.8% 13 24 37 20 20 7 7 5 109