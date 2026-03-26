Μπάγερν-Βιλερμπάν 93-83: Είχε Τζέσαπ και πλουραλισμό

Γιάννης Πάλλας
Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε (93-83) της Βιλερμπάν με πολύ καλή εμφάνιση των Τζέσαπ-Ομπστ, για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Με αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο η Μπάγερν λύγισε (93-83) την Βιλερμπάν για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τζαστίνιαν Τζέσαπ και Αντρέας Ομπστ να αποτελούν το σημείο αναφοράς επιθετικά για τους Γερμανούς σημειώνοντας 19 πόντους και 15 αντίστοιχα.

Από την γαλλική ομάδα ο Αρμέλ Τραορέ είχε 16 πόντους, ενώ ο Μπαστιέν Βοτιέ που ξεκίνησε δυναμικά έχοντας 10 πόντους κοντά στο καλάθι «φθείροντας» τους αντιπάλους αποχώρησε στο 27’ τραυματίας (διάστρεμμα).
Η Μπάγερν πλέον έχει ρεκόρ 14-20 στη Euroleague, ενώ η Βιλερμπάν μετράει 8 νίκες και 26 ήττες στη διοργάνωση.

Μπάγερν-Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπάγερν είχε τον έλεγχο (12-6 στο 5’) με τον Ντέιβιντ Μακόρμακ και τον Ράταν-Μέις να δίνουν λύσεις επιθετικά. Οι Γάλλοι από την μεριά τους αντέδρασαν και πλησίασαν στον πόντο (19-18 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου, καθώς εκμεταλλεύτηκαν την περιφερειακή αστοχία των Γερμανών (είχαν 1/6 τρίποντα, 16.7%).

Στη δεύτερη περίοδο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (23-23 στο 13’ και 29-29 στο 15.20’’), με τους Τζέσαπ και Ράταν-Μέις να φτάνουν στο καλάθι για λογαριασμό της Μπάγερν και οι Τραορέ, Βοτιέ αποτελούσαν το σημείο αναφοράς των φιλοξενούμενων. Μάλιστα, με τρίποντο του Σίλας οι Γάλλοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 3 πόντων (39-42 στο 20’).

 

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βιλερμπάν με τον Μπαστιέν Βοτιέ προκάλεσε πολλά προβλήματα στο «ζωγραφιστό» στους γηπεδούχους (49-52 στο 24’), αλλά ο τραυματισμός του στο 27’ (υπέστη διάστρεμμα και αποχώρησε) στέρησε από τον Πιερίκ Πουπέ μια λύση. Παρ’ ολ’ αυτά με την βοήθεια του Μπράιαν Ανγκόλα και του Τομάς Ερτέλ (είχε 13 πόντους και 10 ασίστ) η Βιλερμπάν διατήρησε τον έλεγχο (58-62 στο 27.30’’), όμως η Μπάγερν αντέδρασε και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (64-63 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο ο Αρμέλ Τραορέ προσπαθούσε με τον Ανγκόλα, αλλά η Μπάγερν βρήκε ρυθμό επιθετικά μέσα από την επιθετική άμυνα και με καλάθια των Μακόρμακ, Γκέιμπριελ πήρε μια διαφορά (86-81 στο 37’) που έφτασε και στο +9 (90-81) «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 39-42, 64-63, 93-83.

Ο MVP: Ο Ντέιβιντ Μακόρμακ τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 22:44 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τομάς Ερτέλ είχε 13 πόντους, 1 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 23:22 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13 επιθετικά ριμπάουντ της Μπάγερν ήταν καταλυτικά για την επικράτηση επί της Βιλερμπάν.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βιλερμπάν επικράτησε (76-74) της Μπάγερν εντός έδρας για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

FC Bayern MunichMINPTSFG%2PT%3PT%FT%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
0N. Dimitrijevic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
1O. Da Silva *17:0041/250%1/250%0/00%2/2100%213110018
4X. Rathan-Mayes *21:31125/1145.5%3/650%2/540%0/10%0334221010
5N. Giffey04:4120/00%0/00%0/00%2/366.7%011011001
7J. Voigtmann00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
10J. Jessup *28:11197/1163.6%4/757.1%3/475%2/2100%1562220019
11V. Lucic *23:3573/475%2/366.7%1/1100%0/00%000010005
13A. Obst *26:13153/1127.3%1/333.3%2/825%7/887.5%1231101017
21J. Hollatz18:4442/450%2/366.7%0/10%0/00%123740129
22I. Mike20:0573/1030%2/633.3%1/425%0/00%033120124
32W. Gabriel17:16105/862.5%5/771.4%0/10%0/00%314031019
33D. McCormack *22:44134/850%4/757.1%0/10%5/683.3%3584303125
Team213001002
TOTAL200:009333/6947.8%24/4454.5%9/2536%18/2281.8%1324372020775109
LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
0P. Eboua *19:2083/560%1/250%2/366.7%0/00%022130005
1Z. Seljaas *20:0762/633.3%0/00%2/633.3%0/00%246011108
3S. Harrison *20:1441/250%1/1100%0/10%2/2100%112132003
6B. Angola *22:45114/944.4%2/450%2/540%1/250%0225300014
7T. Heurtel23:22135/1145.5%3/650%2/540%1/250%01110010018
8M. Ajinca06:2231/333.3%0/10%1/250%0/00%101000002
10B. Massa *18:4242/633.3%2/633.3%0/00%0/00%123240001
11E. Jackson14:3221/425%1/1100%0/30%0/00%022131000
23D. Lighty00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
24M. Ndiaye24:0362/450%2/366.7%0/10%2/2100%0221031511
32B. Vautier12:49104/4100%4/4100%0/00%2/2100%0552200017
94A. Traore17:44165/771.4%2/366.7%3/475%3/475%1120010015
TOTAL200:008330/6149.2%18/3158.1%12/3040%11/1478.6%725322319112596
     

