EuroLeague: Πέφτει η αυλαία της 31ης αγωνιστικής

EuroLeague: Πέφτει η αυλαία της 31ης αγωνιστικής
Τρεις αγώνες έχει το πρόγραμμα της Παρασκευής (13/03) για να πέσει η αυλαία της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η 31η αγωνιστική της EuroLeague κλείνει απόψε (13/03) με τρεις αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στο μεγάλο comeback του Ματίας Λεσόρ, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 92-88 στο «Telekom Cemter Athens».

Στον αντίποδα ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε από τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο και ηττήθηκε με 81-80.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Και έγινε η σπίθα πυρκαγιά
image

Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενείται στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό (21:00), η Αρμάνι θα υποδεχτεί τη Μακάμπι (21:30) και η Μπαρτσελόνα θα κοντραριστεί με τη Χάποελ Τελ Αβιβ στην Ισπανία (21:30).

 

Αναλυτικά η 31η αγωνιστική

(12/03)

(13/03)

  • 21:00: Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε
  • 21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι
  • 21:30: Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ

@Photo credits: euroleague
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     