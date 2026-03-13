EuroLeague: Πέφτει η αυλαία της 31ης αγωνιστικής
Η 31η αγωνιστική της EuroLeague κλείνει απόψε (13/03) με τρεις αναμετρήσεις.
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στο μεγάλο comeback του Ματίας Λεσόρ, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 92-88 στο «Telekom Cemter Athens».
Στον αντίποδα ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε από τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο και ηττήθηκε με 81-80.
Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενείται στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό (21:00), η Αρμάνι θα υποδεχτεί τη Μακάμπι (21:30) και η Μπαρτσελόνα θα κοντραριστεί με τη Χάποελ Τελ Αβιβ στην Ισπανία (21:30).
Αναλυτικά η 31η αγωνιστική
(12/03)
- Βίρτους - Παρτίζαν 82-88
- Μονακό - Ολυμπιακός 81-80
- Ντουμπάι - Μπασκόνια 100-94
- Μπάγερν - Αναντολού Εφές 80-81
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια 96-79
- Παρί - Βιλερμπάν 90-87
- Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις 92-88
(13/03)
- 21:00: Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε
- 21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι
- 21:30: Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ
