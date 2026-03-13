Τρεις αγώνες έχει το πρόγραμμα της Παρασκευής (13/03) για να πέσει η αυλαία της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η 31η αγωνιστική της EuroLeague κλείνει απόψε (13/03) με τρεις αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στο μεγάλο comeback του Ματίας Λεσόρ, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 92-88 στο «Telekom Cemter Athens».

Στον αντίποδα ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε από τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο και ηττήθηκε με 81-80.

Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενείται στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό (21:00), η Αρμάνι θα υποδεχτεί τη Μακάμπι (21:30) και η Μπαρτσελόνα θα κοντραριστεί με τη Χάποελ Τελ Αβιβ στην Ισπανία (21:30).

Αναλυτικά η 31η αγωνιστική

(12/03)

(13/03)