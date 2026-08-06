Ο Μετρ Εμρέ Εκσίογλου αποτελεί παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε και θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Φενέρμπαχτσε έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές σε σχέση με την περσινή σεζόν, ωστόσο έχει ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Η πιο πρόσφατη κίνηση της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους, αφορά μια αποχώρηση, καθώς δεν θα συνεχίσει στον σύλλογο ο Μετρ Εμρέ Εκσίογλου.

Ο 24χρονος γκαρντ δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, καθώς ακόμη και στο τουρκικό πρωτάθλημα, είχε μέσο όρο 6.3 λεπτά συμμετοχής, με μόλις 1.2 πόντους.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Χωρίσαμε τους δρόμους μας με τον Μερτ Εμρέ Εκσίογλου, έναν παίκτη που προέρχεται από τις ακαδημίες μας και φόρεσε τη φανέλα του Fenerbahçe College κατά την περίοδο 2021-2024, καθώς και τη φανέλα της Ανδρικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης της Φενερμπαχτσέ κατά την περίοδο 2024-2026.

Ο Μερτ-Εμρέ Εκσίογλου, ο οποίος κατέκτησε 1 τίτλο στην EuroLeague, 3 τίτλους στο Τουρκικό Πρωτάθλημα, 3 τίτλους στο Κύπελλο Τουρκίας, 1 τίτλο στο Προεδρικό Κύπελλο και 1 τίτλο στο Πρωτάθλημα Νέων Καλαθοσφαίρισης με τον σύλλογό μας, αξίζει τις ευχαριστίες μας για όλες τις προσπάθειές του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο στάδιο της καριέρας του».