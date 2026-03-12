Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μονακό και με καλάθι του Στράζελ στα 4'' γνώρισε την ήττα με 81-80.

Όλα λάθος για τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να γνωρίζει την ήττα από την οριακά διαλυμένη Μονακό με 81-80.

Παρότι η Μονακό κατέβηκε με τον Μαρκοϊσβίλι στον πάγκο και με τον Τζέιμς να εμφανίζεται στο γήπεδο λίγο πριν το τζάμπολ, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που έπρεπε και γνώρισε μια ήττα που μπορεί να του κοστίσει στη συνέχεια.

Χαρακτηριστικό της κακής εικόνας του Ολυμπιακού ήταν το γεγονός πως στο τελευταίο πλέιλ, δεν βγήκε τίποτα, με τον Μιλουτίνοφ να σουτάρει εν τέλει τρίποντο στην εκπνοή.

Αυτό το αποτέλεσμα φέρνει τον Ολυμπιακό στο 20-11, ενώ η Μονακό ανεβαίνει στο 17-14.

Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε στο τέλος με πρόβλήμα στον οπίσθιο μηριαίο, ελιχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Μπλόσομγκεϊμ και Τάις.

Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μπήκε πολύ άσχημα στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε πίσω ακόμη και με 13 πόντους, ο Ντόρσεϊ είχε 19, ο Πίτερς 17 και ο Μιλουτίνοφ 13.

Μονακό - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Μάικ Τζέιμς μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, παρότι εμφανίστηκε σε αυτό λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ και με δύο δικά του καλάθια έδωσε προβάδισμα 8-2 στη Μονακό. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κράτησε τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ (16-14 στο 7’). Η ομάδα του Πριγκιπάτου συνέχισε να βρίσκει λύσεις κοντά στο καλάθι και με εξαιρετική ευστοχία στα δίποντα (10/13) έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +8 (22-14), χωρίς να σταματήσει εκεί! Στη δεύτερη περίοδο η διαφορά μεγάλωσε, με τον Τέρι Τάρπεϊ να σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το +15. Ο Ολυμπιακός κάπου εκείασααχαχ αντέδρασε και με σερί τρίποντα μείωσε, με το ημίχρονο να κλείνει στο 43-37.

Μετά την ανάπαυλα οι Πειραιώτες αντέδρασαν. Οι Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοβ πήραν πρωτοβουλίες, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου πέτυχε τρίποντο για το 45-47. Η Μονακό, ωστόσο, είχε απαντήσεις κυρίως με τον Ντάνιελ Τάις. Στο τέλος της τρίτης περιόδου ο Άλεκ Πίτερς πήρε τον Ολυμπιακό στις πλάτες του και τον έφερε μπροστά (62-63). Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έδωσε προβάδισμα στη Μονακό, ο Ντόρσεϊ απάντησε με μεγάλο τρίποντο για το 75-76 και ο Πίτερς ισοφάρισε (79-79). Τελικά ο Ματιέ Στραζέλ πέτυχε το καλάθι για το 81-80, ενώ στην τελευταία επίθεση ο Μιλουτίνοβ σούταρε για τρεις, αλλά η μπάλα βρήκε σίδερο.

Ο MVP ... Ο Στράζελ, καθώς μπορεί να μην ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, όπως φαίνεται από τους 9 πόντους και το 1/4 τρίποντα, όμως στο τέλος έβαλε το καλάθι που έκρινε τα πάντα.

... Ο Στράζελ, καθώς μπορεί να μην ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, όπως φαίνεται από τους 9 πόντους και το 1/4 τρίποντα, όμως στο τέλος έβαλε το καλάθι που έκρινε τα πάντα. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ... Ο Μιλουτίνοφ των 13 πόντων και των 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, κι ας έχασε το τρίποντο στο τέλος.

... Ο Μιλουτίνοφ των 13 πόντων και των 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, κι ας έχασε το τρίποντο στο τέλος. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ... Ο Ολυμπιακός είχε μόλις 13 ασίστ και 15 λάθη, πηγαίνοντας πολύ στην ατομική ενέργεια.

... Ο Ολυμπιακός είχε μόλις 13 ασίστ και 15 λάθη, πηγαίνοντας πολύ στην ατομική ενέργεια. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ...Μάικ Τζέιμς με 14, 5 και 5 και οι Μπλόομπγκεϊμ - Τάις με 13 έκαστος.

...Μάικ Τζέιμς με 14, 5 και 5 και οι Μπλόομπγκεϊμ - Τάις με 13 έκαστος. ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί στο ΣΕΦ με 87-92

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80.

AS Monaco Min PTS 2FG 3FG FT REB AST STL TO J. Blossomgame 28:36 13 6/6 0/1 1/2 3 1 0 2 D. Theis 21:01 13 4/4 1/3 2/2 5 3 0 0 A. Diallo 25:54 8 4/6 0/4 0/0 5 0 2 2 K. Hayes 18:59 0 0/4 0/0 0/0 0 1 0 2 T. Tarpey 09:40 7 2/2 1/1 0/0 3 0 1 0 J. Begarin 18:40 9 4/4 0/3 1/1 7 1 0 0 N. Nedovic 23:01 8 0/3 2/6 2/3 4 3 0 0 M. Strazel 24:59 9 3/4 1/4 0/0 1 5 2 2 M. James 29:10 14 3/8 0/2 8/8 5 5 2 3 Team 200:00 81 26/41 5/24 14/16 36 19 7 11