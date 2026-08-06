Φενέρμπαχτσε: Αντέγραψε τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό με Spiderman και Λιβάι Γκαρσία!

Φενέρμπαχτσε: Αντέγραψε τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό με Spiderman και Λιβάι Γκαρσία!
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Η Φενέρμπαχτσε αντέγραψε την ανάρτηση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και ανέβασε με έμπνευση τον Spiderman το κατάμεστο γήπεδό της.

Ο τρόπος με τον οποίο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Λιβάι Γκαρσία είχε επιρροή από Spiderman, με την μπασκετική Φενέρμπαχτσε να αντιγράφει τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα η τούρκικη ομάδα μέσω ανάρτησης στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφία, στην οποία χρειάζεται «Swipe left», προκειμένου να αποκαλυφθεί το κατάμεστο γήπεδο της Φενέρ, γράφοντας στη λεζάντα: «Ανυπομονούμε να ξαναζήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα τη νέα σεζόν!».

Ο Παναθηναϊκός είχε ακριβώς την ίδια ιδέα, πριν τον τουρκικό σύλλογο, ανεβάζοντας τον Γκαρσία και γράφοντας: «Swipe left for a friendly neighbourhood surprise».

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Δείτε την ανάρτηση της Φενέρμπαχτσε:

 
@Photo credits: instagram_fbbasketbol
     

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