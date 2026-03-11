Η Παρτίζαν επικράτησε της Βίρτους με 82-88 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ισαάκ Μπόνγκα να σημειώνει double - double.
Το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια επέστρεψε στις νίκες, έπειτα από την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και πήρε το... διπλό μέσα στην Ιταλία, έχοντας ως κορυφαίο τον Ισαάκ Μπόνγκα, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 19 πόντους και ο Ματ Μόργκαν με 18π.
Βίρτους - Παρτίζαν: Ο αγώνας
Η Παρτίζαν ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της, σκοράροντας 29 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας ως πρωταγωνιστική τον Μπόνγκα. Στη συνέχεια αμφότερες «έσφιξαν» παραπάνω τις άμυνές τους και η Βίρτους μπόρεσε να πλησιάσει στο σκορ και να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με -4 (48-52, 20’).
Μετά την ανάπαυλα ο ρυθμός έπεσε αρκετά με τις άμυνες και την αστοχία να επικρατούν και τις δύο ομάδες να έχουν σκοράρει 10 πόντους συνολικά στο πρώτο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. (52-58, 25’). Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έπειτα από γκολ φάουλ του Μπόνγκα αύξησαν το προβάδισμά τους (55-63, 26’). Οι Ιταλοί απάντησαν και επέστρεψαν γρήγορα στην αναμέτρηση με (6-0) σερί, (61-63, 28’).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι κάθε φορά που προσπαθούσαν να ισοφαρίσουν η Παρτίζαν έβγαζε αντίδραση και δεν έχανε το υπέρ της προβάδισμα, κρατώντας το, οδεύοντας προς το φινάλε της αναμέτρησης (70-74, 34'). Ο Οσετκόφσκι με εύστοχο τρίποντο έδωσε... αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του (72-77, 36'). Ο Κάρλικ Τζόουνς με ατομική του προσπάθεια ανέβασε παραπάνω τη διαφορά και έκανε το (74-82), δυόμιση λεπτά πριν το φινάλε και μετέπειτα έκανε το +10 (74-84, 38'), δίνοντας στην ομάδα του το πλεονέκτημα προς τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 48-52, 63-65, 82-88
- MVP ΗΤΑΝ Ο…Ισαάκ Μπόνγκα με 16 πόντους (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές), 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Ματ Μόργκαν με 18 πόντους.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το double - double του Μπόνγκα με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ!
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Βίρτους είχε κερδίσει 68-86.
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|1
|L. Vildoza *
|11:42
|3
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|-3
|6
|2
|M. Baiocchi
|04:35
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-3
|0
|3
|C. Edwards *
|32:14
|19
|3/10
|30%
|3/10
|30%
|3/9
|33.3%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|0
|10
|10
|7
|S. Niang
|31:31
|8
|4/8
|50%
|4/8
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|1
|3
|1
|1
|0
|7
|7
|9
|A. Smailagic *
|16:43
|5
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|21
|D. Alston Jr.
|20:14
|3
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|2
|24
|F. Ferrari
|20:17
|6
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|4
|3
|7
|1
|2
|1
|0
|1
|12
|12
|30
|M. Morgan
|25:13
|18
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|6/6
|100%
|0
|2
|2
|3
|0
|4
|0
|1
|16
|16
|31
|A. Diarra
|09:51
|4
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|5
|34
|K. Jallow *
|04:51
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|35
|M. Diouf *
|20:22
|14
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|8/10
|80%
|1
|5
|6
|0
|2
|3
|1
|0
|20
|20
|45
|N. Akele
|02:27
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|TOTAL
|200:00
|82
|18/41
|43.9%
|18/41
|43.9%
|8/26
|30.8%
|22/25
|88%
|17
|22
|39
|15
|22
|12
|6
|5
|84
|#
|Player
|MIN
|PTS
|2FG M/A
|2FG %
|3FG M/A
|3FG %
|FT M/A
|FT %
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/–
|PIR
|1
|C. Jones*
|26:20
|19
|8/13
|61.5%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|0
|19
|19
|2
|S. Milton
|19:49
|8
|1/2
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|4
|1
|3
|1
|0
|8
|8
|5
|D. Osetkowski*
|25:41
|13
|2/2
|100%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|3
|1
|0
|0
|11
|11
|10
|U. Mijailovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|A. Pokusevski
|14:14
|2
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|0
|1
|1
|1
|12
|S. Brown*
|25:39
|8
|1/1
|100%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|3
|2
|3
|1
|0
|6
|6
|13
|A. Radanov
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|I. Bonga*
|28:22
|16
|3/4
|75%
|2/4
|50%
|4/4
|100%
|4
|7
|11
|5
|2
|1
|0
|2
|34
|34
|19
|A. Lakic
|07:03
|0
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|-4
|-4
|23
|T. Jekiri*
|24:04
|10
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2
|4
|6
|2
|3
|0
|1
|1
|13
|13
|24
|B. Fernando
|13:23
|9
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|3/8
|37.5%
|2
|1
|3
|0
|5
|3
|0
|1
|5
|5
|33
|N. Calathes
|15:25
|3
|0/2
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|7
|7
|Team/Coaches
|23/37
|62.2%
|10/31
|32.3%
|12/19
|63.2%
|15
|26
|41
|22
|23
|13
|8
|5
|105
|105
|TOTAL
|200:00
|88
|23/37
|62.2%
|10/31
|32.3%
|12/19
|63.2%
|15
|26
|41
|22
|23
|13
|8
|5
|105
|105
