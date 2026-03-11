Την 10η νίκη της πέτυχε η Παρτίζαν στην EuroLeague, επικρατώντας της Βίρτους μέσα στην Ιταλία με 82-88, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Ισαάκ Μπόνγκα!

Η Παρτίζαν επικράτησε της Βίρτους με 82-88 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ισαάκ Μπόνγκα να σημειώνει double - double.

Το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια επέστρεψε στις νίκες, έπειτα από την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και πήρε το... διπλό μέσα στην Ιταλία, έχοντας ως κορυφαίο τον Ισαάκ Μπόνγκα, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 19 πόντους και ο Ματ Μόργκαν με 18π.

Βίρτους - Παρτίζαν: Ο αγώνας

Η Παρτίζαν ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της, σκοράροντας 29 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας ως πρωταγωνιστική τον Μπόνγκα. Στη συνέχεια αμφότερες «έσφιξαν» παραπάνω τις άμυνές τους και η Βίρτους μπόρεσε να πλησιάσει στο σκορ και να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με -4 (48-52, 20’).

Μετά την ανάπαυλα ο ρυθμός έπεσε αρκετά με τις άμυνες και την αστοχία να επικρατούν και τις δύο ομάδες να έχουν σκοράρει 10 πόντους συνολικά στο πρώτο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. (52-58, 25’). Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έπειτα από γκολ φάουλ του Μπόνγκα αύξησαν το προβάδισμά τους (55-63, 26’). Οι Ιταλοί απάντησαν και επέστρεψαν γρήγορα στην αναμέτρηση με (6-0) σερί, (61-63, 28’).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι κάθε φορά που προσπαθούσαν να ισοφαρίσουν η Παρτίζαν έβγαζε αντίδραση και δεν έχανε το υπέρ της προβάδισμα, κρατώντας το, οδεύοντας προς το φινάλε της αναμέτρησης (70-74, 34'). Ο Οσετκόφσκι με εύστοχο τρίποντο έδωσε... αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του (72-77, 36'). Ο Κάρλικ Τζόουνς με ατομική του προσπάθεια ανέβασε παραπάνω τη διαφορά και έκανε το (74-82), δυόμιση λεπτά πριν το φινάλε και μετέπειτα έκανε το +10 (74-84, 38'), δίνοντας στην ομάδα του το πλεονέκτημα προς τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 48-52, 63-65, 82-88

MVP ΗΤΑΝ Ο … Ισαάκ Μπόνγκα με 16 πόντους (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές), 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Virtus Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 1 L. Vildoza * 11:42 3 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 2 1 0 0 0 -3 6 2 M. Baiocchi 04:35 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -3 0 3 C. Edwards * 32:14 19 3/10 30% 3/10 30% 3/9 33.3% 4/4 100% 1 1 2 3 2 2 2 0 10 10 7 S. Niang 31:31 8 4/8 50% 4/8 50% 0/2 0% 0/0 0% 3 4 7 1 3 1 1 0 7 7 9 A. Smailagic * 16:43 5 0/1 0% 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 21 D. Alston Jr. 20:14 3 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 2 2 0 1 0 2 2 24 F. Ferrari 20:17 6 1/1 100% 1/1 100% 1/3 33.3% 1/1 100% 4 3 7 1 2 1 0 1 12 12 30 M. Morgan 25:13 18 3/6 50% 3/6 50% 2/4 50% 6/6 100% 0 2 2 3 0 4 0 1 16 16 31 A. Diarra 09:51 4 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 1 0 0 0 1 5 5 34 K. Jallow * 04:51 2 1/2 50% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 35 M. Diouf * 20:22 14 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 8/10 80% 1 5 6 0 2 3 1 0 20 20 45 N. Akele 02:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches TOTAL 200:00 82 18/41 43.9% 18/41 43.9% 8/26 30.8% 22/25 88% 17 22 39 15 22 12 6 5 84