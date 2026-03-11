Βίρτους - Παρτίζαν 82-88: Με «πάρτι» του Μπόνγκα!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Την 10η νίκη της πέτυχε η Παρτίζαν στην EuroLeague, επικρατώντας της Βίρτους μέσα στην Ιταλία με 82-88, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Ισαάκ Μπόνγκα!

Το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια επέστρεψε στις νίκες, έπειτα από την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και πήρε το... διπλό μέσα στην Ιταλία, έχοντας ως κορυφαίο τον Ισαάκ Μπόνγκα, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 19 πόντους και ο Ματ Μόργκαν με 18π.

Βίρτους - Παρτίζαν: Ο αγώνας

Η Παρτίζαν ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της, σκοράροντας 29 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας ως πρωταγωνιστική τον Μπόνγκα. Στη συνέχεια αμφότερες «έσφιξαν» παραπάνω τις άμυνές τους και η Βίρτους μπόρεσε να πλησιάσει στο σκορ και να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με -4 (48-52, 20’).

 

Μετά την ανάπαυλα ο ρυθμός έπεσε αρκετά με τις άμυνες και την αστοχία να επικρατούν και τις δύο ομάδες να έχουν σκοράρει 10 πόντους συνολικά στο πρώτο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. (52-58, 25’). Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έπειτα από γκολ φάουλ του Μπόνγκα αύξησαν το προβάδισμά τους (55-63, 26’). Οι Ιταλοί απάντησαν και επέστρεψαν γρήγορα στην αναμέτρηση με (6-0) σερί, (61-63, 28’).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι κάθε φορά που προσπαθούσαν να ισοφαρίσουν η Παρτίζαν έβγαζε αντίδραση και δεν έχανε το υπέρ της προβάδισμα, κρατώντας το, οδεύοντας προς το φινάλε της αναμέτρησης (70-74, 34'). Ο Οσετκόφσκι με εύστοχο τρίποντο έδωσε... αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του (72-77, 36'). Ο Κάρλικ Τζόουνς με ατομική του προσπάθεια ανέβασε παραπάνω τη διαφορά και έκανε το (74-82), δυόμιση λεπτά πριν το φινάλε και μετέπειτα έκανε το +10 (74-84, 38'), δίνοντας στην ομάδα του το πλεονέκτημα προς τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 48-52, 63-65, 82-88

  • MVP ΗΤΑΝ ΟΙσαάκ Μπόνγκα με 16 πόντους (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές), 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
  • ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΜατ Μόργκαν με 18 πόντους.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το double - double του Μπόνγκα με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ!
  • ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Βίρτους είχε κερδίσει 68-86.
Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
1L. Vildoza *11:4230/00%0/00%1/1100%0/00%02221000-36
2M. Baiocchi04:3500/10%0/10%0/00%0/00%00001100-30
3C. Edwards *32:14193/1030%3/1030%3/933.3%4/4100%112322201010
7S. Niang31:3184/850%4/850%0/20%0/00%3471311077
9A. Smailagic *16:4350/10%0/10%1/425%2/2100%1011000033
21D. Alston Jr.20:1431/333.3%1/333.3%0/20%1/250%0112201022
24F. Ferrari20:1761/1100%1/1100%1/333.3%1/1100%437121011212
30M. Morgan25:13183/650%3/650%2/450%6/6100%022304011616
31A. Diarra09:5142/540%2/540%0/00%0/00%3141000155
34K. Jallow *04:5121/250%1/250%0/10%0/00%00001001-10
35M. Diouf *20:22143/475%3/475%0/00%8/1080%156023102020
45N. Akele02:2700/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches
TOTAL200:008218/4143.9%18/4143.9%8/2630.8%22/2588%1722391522126584
#PlayerMINPTS2FG M/A2FG %3FG M/A3FG %FT M/AFT %OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/–PIR
1C. Jones*26:20198/1361.5%0/20%3/3100%112311201919
2S. Milton19:4981/250.0%2/450.0%0/00%1014131088
5D. Osetkowski*25:41132/2100%3/742.9%0/00%134031001111
10U. Mijailovic00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
11A. Pokusevski14:1421/1100%0/20%0/00%0220300111
12S. Brown*25:3981/1100%2/728.6%0/00%1123231066
13A. Radanov00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
17I. Bonga*28:22163/475%2/450%4/4100%4711521023434
19A. Lakic07:0300/10%0/20%0/00%00001110-4-4
23T. Jekiri*24:04104/850%0/00%2/450%246230111313
24B. Fernando13:2393/3100%0/00%3/837.5%2130530155
33N. Calathes15:2530/20%1/333.3%0/00%0330200077
Team/Coaches23/3762.2%10/3132.3%12/1963.2%15264122231385105105
TOTAL200:008823/3762.2%10/3132.3%12/1963.2%15264122231385105105

