Με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει δυναμικά στην ενεργό δράση, ο Παναθηναϊκός... επέστρεψε και στις νίκες στην Euroleague κερδίζοντας στο κατάμεστο «T-Center» την Ζάλγκιρις Κάουνας με 92-88. Αποχώρησε ο Όσμαν 10'' πριν από το τέλος.

Τι... καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Να επιστρέφει στις νίκες στην Euroleague ύστερα από έναν μήνα και το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στις 3 Φεβρουαρίου, να «διπλώνει» την Ζάλγκιρις την οποία και έφτασε στις 17 νίκες και παράλληλα να βλέπει τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει υγιής, ορεξάτος και πιο υγιής από ποτέ!

Ήρθε η ώρα για το μεγάλο restart; Το σίγουρο είναι ότι η αύρα του Γάλλου σέντερ παρέσυρε εξέδρα και συμπαίκτες μέχρι την τελική επικράτηση των Λιθουανών, με την οποία έβγαλαν εις πέρας την πρώτη από τις υπόλοιπες επτά αποστολές έως και το τέλος της κανονικής περιόδου. Μπορεί να μην εντυπωσίασαν οι «πράσινοι» αλλά δεν κινδύνευσαν ενώ κατά διαστήματα, και ειδικά με τον Λεσόρ στο παρκέ, έδειξαν και νέα στοιχεία στο παιχνίδι τους.

Ο Γάλλος αγωνίστηκε 21:32 στην επιστροφή του και είχε 9 πόντους με 4/8 δίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 λάθη. Καλύτεροι για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τσέντι Όσμαν (24π., ) ο οποίος αποχώρησε στα 10'' πριν από το τέλος με πρόβλημα τραυματισμού αλλά και ο Κέντρικ Ναν (22π., 3ασ.)

Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις: Ο αγώνας

Με την αύρα και την ενέργεια του Ματίας Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός θέλησε να μπει πιο δυνατά στο παρκέ. Ο Γάλλος σέντερ έδειξε να μην είχε λείψει ούτε μια μέρα, παίρνοντας πάνω του τις επιθέσεις των «πρασίνων» και σημείωσε τους πρώτους πόντους του αγώνα. Αρχικά με hook shot από κοντά και στη συνέχεια με δυναμικό κάρφωμα με το αριστερό χέρι.

Βέβαια το αρχικό 7-2 «έσβησε» πολύ γρήγορα καθώς έκανε την εμφάνιση του, το… αμυντικό πρόβλημα της ομάδας, με την Ζαλγκίρις να βρίσκει λύσεις και να κλείσει την 1η περίοδο στο +3 (24-27) έχοντας 6/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/8 βολές και 5-5 ριμπάουντ, την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν 8/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/5 βολές αλλά μόλις δύο αμυντικά ριμπάουντ σε ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο.

Όπως ήταν αναμενόμενο έγινε διαχείριση στον Ματίας Λεσόρ από τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος και είχε χρησιμοποιήσει και τους τρεις σέντερ που είχε στην διάθεση του. Σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την ένταση του στην άμυνα και υποχρέωσε τους παίκτες του Τόμας Μασιούλις σε 5/15 εντός παιδιά (4/10 δίποντα και 1/5 τρίποντα) όπως επίσης και σε 4 λάθη.

Ο Μαόντο Λο ήταν εκείνος (10π., 3ριμπ., 3ασ.) ήταν εκείνος που είχε ξεχωρίσει από τη λιθουανική ομάδα ενώ από τον Παναθηναϊκό οι Τσέντι Όσμαν (12π., 2/2δίπ., 1/1τρ., 5/5β.) και Κέντρικ Ναν (12π., 5/9δίπ., 0/1τρ., 1/2β., 3ασ.) είχαν πετύχει τους μισούς πόντους της ομάδας τους. Συνολικά ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο (44-40) στο οποίο είχε προηγηθεί και με +6 πόντους (44-38) με 14/29 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10/11 βολές, 11-5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 κλεψίματα και 4 λάθη, ενώ η Ζαλγκίρις είχε αντίστοιχα 10/18 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 8/10 βολές, 12-6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 λάθη.

Φουριόζος μπήκε ο Παναθηναϊκός στην 3η περίοδο, με τους Όσμαν, Ναν να συνεχίζουν από εκεί που είχαν σταματήσει να στέλνουν πια πρώτη φορά την διαφορά στο +9 (55-46) έχοντας αρχίσει συνολικά η ομάδα να ελέγχει τα ριμπάουντ μετά τα άστοχα σουτ της Ζάλγκιρις. Όμως ένα σερί 8-0 των φιλοξενούμενων έφερε ξανά το παιχνίδι στον πόντο (55-54 στο 26’) καθώς είχε αρχίσει να ανεβάζει στροφές ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος έως εκείνο το σημείο ήταν ωσεί παρών.

Και πάλι υπήρξε πράσινη αντίδραση με την διαφορά να πηγαίνει και πάλι στο +9 (63-54) δύο λεπτά πριν από το τέλος του γ' δεκαλέπτου, το οποίο είχε φέρει τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με 65-59 έχοντας ανεβάσει την απόδοση του ο Κώστας Σλούκας. Η ελληνική ομάδα ωστόσο δεν μπόρεσε να ενισχύσει το προβάδισμά της, κάτι που έγινε χάρη στην πολύ καλή άμυνα που συνέχισε να παίζει το τριφύλλι. Αποτέλεσμα; Πρώτο διψήφιο προβάδισμα με 71-59 στο 32' με το οποίο έβαλε ο Παναθηναϊκός και τις βάσεις για την επιστροφή στις νίκες.

Βέβαια στο τέλος καρδιοχτύπησε ο Παναθηναϊκός καθώς είδε το +14 (82-68) του 36' να μετατρέπεται σε +2 (85-82) με επιμέρους 3-14 αλλά ένα τρίποντο του Χουάντσο έγραψε το 88-82 με τρίποντο στα 40'' και ουσιαστικά έριξε τους οριστικούς τίτλους τέλους. Επίσης ο Ισπανός ήταν ψύχραιμος και με 2/2 βολές για το 90-84.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε άμυνα! Με εξαίρεση την 1η περίοδο, ο Παναθηναϊκός ήταν βελτιωμένος αμυντικά, έβγαζε ενέργεια, έκλεψε μπάλες και έτσι μπόρεσε να βρει και καλάθια στο τρανζίσιον. Επιπλέον αντέδρασε άμεσα όταν η Ζαλγκίρις είχε περιστρέψει από το +12 των πρασίνων και κατάφερε να ελέγξει το ματς έως το τέλος έχοντας και καλά ποσοστά ευστοχίας.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Ergin Ataman) # PLAYERS ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS OR DR TR AS ST BL TO PF +/- PIR 0 T. SHORTS 07:31 6 2/3 2/4 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 5 5 P. KALAITZAKIS 05:14 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 6 C. OSMAN* * 36:06 24 8/10 5/5 2/2 1 4 5 0 0 0 0 2 6 34 8 R. HOLMES 07:08 2 0/0 1/3 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 10 K. SLOUKAS 18:43 12 6/6 3/5 0/1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 11 11 N. HAYES-DAVIS* * 21:42 10 3/3 2/4 1/1 1 2 3 1 1 0 1 5 8 8 22 J. GRANT* * 21:13 0 0/0 0/3 0/0 1 2 3 5 3 0 1 4 7 7 25 K. NUNN* * 31:20 22 3/3 8/15 1/5 0 1 1 3 2 1 2 4 12 12 26 M. LESSORT* * 23:13 9 1/2 4/8 0/0 3 6 9 1 0 1 1 3 9 14 35 K. FARIED 05:13 2 0/0 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 3 -1 4 41 J. HERNANGOMEZ 22:37 5 2/2 0/1 1/2 1 4 5 0 0 0 0 0 14 10 44 K. MITOGLOU 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΑ (TOTALS) 92 25/29 26/50 5/11 9 23 32 13 8 2 7 23 61 119