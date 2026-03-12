Ο Κόουλ Σουάιντερ είχε τον τελευταίο λόγο στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με την Μπάγερν στο Μόναχο, σημειώνοντας το νικητήριο τρίποντο για το 80-81 των φιλοξενούμενων. Οι Βαυαροί ήταν στο +4 στα 55" για το φινάλε του αγώνα, όταν ο Νένο Ντιμιτρίγιεβιτς έκανε το 80-76 με 2/2 βολές. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή με τους Τζόρνταν Λόιντ και Σουάιντερ, που σκόραρε στο φινάλε.
Ο Λόιντ ηγήθηκε επιθετικά της Αναντολού Εφές, σημειώνοντας 20 πόντους με 4/6 τρίποντα. Συνολικά, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε 12/27 τρίποντα κόντρα στην Μπάγερν, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Ρατάν-Μέις (15 πόντοι) και του Αντρέας Ομπστ, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους, αλλά ήταν άστοχος με 1/7 τρίποντα. Έτσι η Εφές ανέβηκε στο 10-21, ενώ η Μπάγερν υποχώρησε στο 13-18.
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 39-26, 58-53, 80-81.
😶🌫️ Last man you want to leave open.— EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2026
Cole Swider wins it for @AnadoluEfesSK!#MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/07yUFKKHye pic.twitter.com/0yc9TdGOS3
