Η Ρεάλ έχει χτίσει το δικό της φρούριο φτάνοντας τις 11 συνεχόμενες νίκες στη Μαδρίτη καθώς επικράτησε (96-79) της Βαλένθια, πήρε τη διαφορά και ανέβηκε στη 2η θέση!

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έδωσε τρομερή αγωνιστική παράσταση με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τελείωσε το παιχνίδι με ασίστ και λάθη. Από τις αρχές του δεύτερου μέρους έχτισε μεγάλη διαφορά, η Βαλένθια δεν κατάφερε να αντιδράσει και στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης είχε σημασία μόνο η διαφορά. Η Ρεάλ πέτυχε και σ' αυτό καθώς κάλυψε την ήττα (με -13) του αγώνα στον πρώτο γύρο, απέκτησε το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας και πλέον φιγουράρει στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο αγώνας

Στο ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, η Βαλένθια αρχικά βρήκε λύσεις από μακρινή απόσταση αλλά ήταν απογοητευτική στα σουτ εντός παιδιάς (24%) καθώς η Ρεάλ άφησε αναξιοποίητα τα επιθετικά ριμπάουντ που μάζεψε και κατ’ επέκταση τις δεύτερες επιθέσεις (20-19).

Οι φιλοξενούμενοι ξεδίπλωσαν με ευκολία το επιθετικό τους παιχνίδι στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (27-32, 13’). Η Ρεάλ έβγαλε αντίδραση μέσα από την άμυνά της και δια χειρός Ντεκ, εκτέλεσε από κοντινή απόσταση. Έτσι έτρεξε 11-2 επιμέρους σκορ. Η διαφορά έφτασε στο +6 (46-40) έπειτα από δύο απίθανα τρίποντα από Γιουλ και Χεζόνια (11π.) καθώς η Βαλένθια κλήθηκε να δείξει τις αντοχές της. Οι γηπεδούχοι σούταραν με ακρίβεια από μακρινή απόσταση στη δεύτερη περίοδο (8/20 στο ημίχρονο) και πήγε στ’ αποδυτήρια με +8 (51-43).

Η Ρεάλ συνέχισε την παράσταση νίκης στο πρώτο μισό του δεύτερου μέρους (67-48) έχοντας πολυφωνία στην επίθεση και τρέχοντας στο ανοιχτό γήπεδο το επιμέρους σκορ ήταν 16-8. Η Βαλένθια κρατήθηκε στο παιχνίδι μέσα από τα μακρινά σουτ και τα επιθετικά ριμπάουντ καθώς μάζεψε τη διαφορά (69-58, 27:30) και θα μπορούσε να την είχε μείωσε σε μονοψήφιο νούμερο αλλά έχασε τις δύο από τις τέσσερις βολές που εκτέλεσε στο τέλος της περιόδου!

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν επανέφερε τους βασικούς μπροστά στον κίνδυνο περαιτέρω μείωσης της διαφοράς και δικαιώθηκε με τις επιδόσεις των Λάιλς, Ντεκ (83-67, 32') καθώς η Βαλένθια υπέπεσε σε αρκετά λάθη. Και θα μπορούσε να είχε εκτροχιαστεί ολοκληρωτικά από το παιχνίδι αλλά ο Γκαρούμπα δεν τελείωσε τρεις εύκολες φάσεις κάτω από τη ρακέτα. Στο τελευταίο πεντάλεπτο (85-70) το μόνο που είχε σημασία ήταν η διαφορά καθώς η Ρεάλ ήθελε να καλύψει την ήττα με -13 στον πρώτο γύρο.

Ένα απίθανο τρίποντο του Χεζόνια έστειλε τη διαφορά στο +18 με την είσοδο του αγώνα στα τελευταία δύο λεπτά και όλα τελείωσαν 75'' πριν το τέλος (96-76).

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 51-43, 75-65, 96-79

MVP… ο Γκάμπριελ Ντεκ σ' ένα παιχνίδι στο οποίο η Ρεάλ είχε ένα σωρό πρωταγωνιστές.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Ζαν Μοντέρο έκανε καταπληκτικό παιχνίδι στην επίθεση έχοντας εκτέλεση και δημιουργλα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα 700 τρίποντα που συμπλήρωσε στη διοργάνωση ο Σέρχιο Γιουλ.