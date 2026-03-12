Η Dubai Basketball επικράτησε της Μπασκόνια των πολλών απουσιών με 100-94 στο Σαράγεβο και έφτασε τις πέντε συνεχόμενες νίκες στην κανονική περίοδο, διεκδικώντας την πρόκριση στα playoffs.

Η Dubai Basketball υποδέχτηκε την Μπασκόνια στη Zetra Arena του Σαράγεβο, επικρατώντας με 100-94 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Ήταν η πέμπτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 16-14 και συνεχίζει να διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση στα playoffs.

Ο Ντουέιν Μπέικον ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 23 πόντους με 10/15 δίποντα. Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια παρατάχθηκε χωρίς τους Λουβαβού-Καμπαρό, Σεντεκέρσκις, Ντιόπ και Κούρουκς.

Η Dubai Basketball είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +14 (59-45). Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα από το Εμιράτο βρήκε λύσεις στην επίθεση με τους Μπέικον, Μούσα και Καμπενγκέλε, παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα οκτώ επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας 12 ασίστ για μόλις 3 λάθη.

Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια σούταρε 5/19 τρίποντα και έκανε 8 λάθη. Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ και άντεξαν στην πίεση των Βάσκων στα τελευταία λεπτά, επικρατώντας με 100-94.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 59-45, 83-67, 100-94.

Ο MVP: Ο Ντζάναν Μούσα γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 24:44 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μαμαντί Ντιακιτέ είχε 27 πόντους και 12 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Dubai Basketball είχε 16 επιθετικά ριμπάουντ.