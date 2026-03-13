Βαθμολογία EuroLeague: Έτσι διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις
Δείτε πως διαμορφώθηκε η κατάταξη της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού.
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Ολυμπιακός 20-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
- Βαλένθια 20-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Ζάλγκιρις 17-14
- Μονακό 17-14
- Παναθηναϊκός 17-14
- Ντουμπάι 16-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Μπάγερν Μονάχου 13-18
- Βίρτους Μπολόνια 13-18
- Παρί 12-19
- Παρτίζαν 10-20
- Αναντολού Εφές 10-21
- Μπασκόνια 9-22
- Βιλερμπάν 8-23
Εκκρεμούν
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ
- Παρτίζαν-Ντουμπάι
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
H 31η αγωνιστική
Τετάρτη 11 Μαρτίου
- Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88
Πέμπτη 12 Μαρτίου
- Ντουμπάι-Μπασκόνια 100-94
- Μονακό-Ολυμπιακός 81-80
- Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις 92-88
- Μπάγερν-Αναντολού Εφές 80-81
- Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79
- Παρί-Βιλερμπάν 90-81
Παρασκευή 13 Μαρτίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ
