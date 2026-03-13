Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην ενεργό δράση μετά τον πολύμηνο τραυματισμό του πήρε... σάρκα και οστά. Τα πεπραγμένα του στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική ανάσα με τη νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις με 92-88 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Ένα αποτέλεσμα που είχε πολλή ανάγκη για τον στόχο των play offs.

Ωστόσο, το θέμα της ημέρας δεν ήταν άλλο από την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην ενεργό δράση μετά 450 μέρες και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν και είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια, με μία μικρη παρένθεση τη συμμετοχή του στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, που δεν βοήθησε την κατάστασή του.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του, όπως ήταν λογικό, πόσο μάλλον όταν ο Εργκίν Άταμαν επέλεξε να τον ξεκινήσει στη βασική πεντάδα του ματς. Έτσι ο Γάλλος σέντερ μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση όντας μάλιστα εκείνος που άνοιξε το σκορ στο ματς!

Στη συνέχεια, με το γνωστό εκρηκτικό του στυλ έκανε ένα εμφατικό κάρφωμα που πανηγύρισε με τη ψυχή του, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση «ελάτε»! Η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, που παρακολουθούσε μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια του Γάλλου τον αγώνα από τα court seats του Telekom Center Athens, πανηγύρισε με γροθιά, ενώ ο κόσμος αποθέωσε τον Γάλλο ψηλό, που επέστρεψε στη δράση μετά την πολύμηνη περιπέτειά του.

Συνολικά, ο Λεσόρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 20:54 λεπτά συμμετοχής, ενώ έριξε αυλαία στην εμφάνισή του με ακόμη ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.