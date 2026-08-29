Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε μια ανάρτηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το μήνυμα αναφορικά με την πορεία της προετοιμασίας.

Καθημερινές είναι οι προπονήσεις στις τάξεις του Παναθηναϊκού υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μπορεί να υπάρχουν οι απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων ωστόσο συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η δουλειά στο «Telekom Center Athens».

Μάλιστα η «πράσινη» ΚΑΕ έκανε μια ανάρτηση δείχνοντας καρέ-καρέ την προπόνηση του Σέρβου προπονητή και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χτίζοντας μέρα με την ημέρα».

Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πήρε μέρος και ο Δημήτρης Μωραΐτης ο οποίος δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στη Ρίγα.

Παρόλα αυτά οι απουσίες υπάρχουν και είναι αρκετές ακόμα καθώς παραμένουν εκτός οι Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ερνανγκόμεθ, Μπόνγκα αλλά και ο τραυματίας, Κέντρικ Ναν.