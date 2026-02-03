Euroleague Βαθμολογία: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ
Η βαθμολογία της EuroLeague, όπως διαμορφώθηκε μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ και την ήττα του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
- Dubai Basketball - Ολυμπιακός 108-98
- Εφές - Βαλένθια 107-90
- Ζάλγκιρις - Μονακό 104-87
- Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ 87-75
- Μακάμπι - Παρτίζαν 95-93
- Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
- Μπάγερν - Παρί (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
- Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)
Η κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 17-7
- * Ολυμπιακός 16-8
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
- Μπαρτσελόνα 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
- Βαλένθια 16-10
- Παναθηναϊκός 16-10
- Ερυθρός Αστέρας 16-10
- Ζάλγκιρις Κάουνας 15-11
- Μονακό 15-10
- Αρμάνι Μιλάνο 12-13
- Βίρτους Μπολόνια 12-13
- Ντουμπάι 12-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
- Μπάγερν Μονάχου 10-15
- Μπασκόνια 9-17
- *Παρί 8-16
- Παρτίζαν 8-18
- Αναντολού Εφές 7-19
- Βιλερμπάν 6-19
Εκκρεμούν
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
H EΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου
18.00 Ντουμπάι - Ρεάλ
21.00 Χάποελ - Βαλένθια
21.30 Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTΟR
21.30 Mπάγερν - Μονακό
21.45 Παρί - Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου
19.30 Εφές - Ζάλγκιρις
21.00 Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο
21.00 Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπο
21.15 Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια
21.30 Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα
