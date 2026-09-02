Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε ειδική αναφορά για τα καθημερινά γεύματα των παικτών και των μελών της ομάδας στο Platinum Lounge μέσα στο Telekom Center Athens.

Τα εδέσματα του διάσημου σεφ, Γιώργου Καπέρδα γεύονται επί καθημερινής βάσης οι παίκτες, το τεχνικό τιμ και τα μέλη του Παναθηναϊκού.

Όπως είναι γνωστό, οι «πράσινοι» έχουν από φέτος τον δικό τους σεφ ο οποίος και έχει αναλάβει όλο το μενού της ομάδας επί καθημερινής βάσης. Κάτι για το οποίο είχε κάνει ειδική αναφορά και ο Μουστάφα Φαλ κατά τη διάρκεια της Media Day του Επτάστερου, λέγοντας ότι ανάλογα πράγματα και καταστάσεις δεν έχει βιώσει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Όσον αφορά την καθημερινή διατροφή της ομάδας, η «πράσινη» ΚΑΕ «η καθημερινή ζωή στον Παναθηναϊκό BC AKTOR φτάνει τα ελίτ διεθνή πρότυπα. Κάθε πρωί πριν την είσοδο στο Glass Floor και αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, οι παίκτες και το προπονητικό μας team συγκεντρώνονται στο ολοκαίνουργιο Platinum Lounge μέσα στο Telekom Center Athens.»

Και κατέληγε: «Η ελίτ αθλητική διατροφή και η κορυφαία φροντίδα συναντούν την απόλυτη οικογενειακή ατμόσφαιρα.»