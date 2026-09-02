Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός προχώρησε στην πολυπόθητη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από το μπασκετικό τμήμα του συλλόγου.

Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι μετά από ένα ακόμη «θρίλερ» παίκτης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού! Ο Μαροκινός μέσος θα αγωνιστεί και πάλι στα μέρη μας με τη φανέλα του Τριφυλλιού, κάτι που προκάλεσε ενθουσιασμό και στο μπασκετικό... στρατόπεδο των Πρασίνων.

Η ΠΑΕ δημοσίευσε σχετικό video για να καλωσορίσει τον 26χρονο παίκτη, ο οποίος διακρίθηκε στο προσεχές Mundial, με την ΚΑΕ να απαντά σχολιάζοντας με πράσινη καρδούλα.

Δείτε το video: