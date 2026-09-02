Από την Πέμπτη (03/09) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορεί να υπολογίζει και σε όλους τους διεθνείς οι οποίοι πήραν μέρος στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το «παράθυρο» του Αυγούστου.

Την ώρα που έχουν μπει στα «πιτς» οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα δει από την Πέμπτη (03/09) να «γεμίζει» για τα... καλά το «Telekom Center Athens» καθώς θα μπορεί να υπολογίζει και σε όλους τους διεθνείς οι οποίοι είχαν ενισχύσει τις εθνικές ομάδες των χωρών τους.

Την Τετάρτη το πρωί (02/09) προπονήθηκε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του «Ζοτς» ο Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα, ενώ από την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις και οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Μπράνκου Μπάντιο, οι οποίοι έφτασαν με την σειρά τους στην Ελλάδα και θα μπορούν να ενσωματωθούν στις προπονήσεις των «πρασίνων».

Το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες διεθνείς, Ντίνο Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, αλλά και για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ο οποίος μετά το παιχνίδι της περασμένης Δευτέρας (31/08) μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας παρέμεινε στην Αθήνα και ξεκίνησε τις προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Ουσιαστικά την Πέμπτη (03/09) ο «Ζοτς» θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, εκτός φυσικά από τους δύο τραυματίες Αμερικανούς, η επιστροφή των οποίων στην ενεργό δράση, έχει δρομολογηθεί για τα τα μέσα του επόμενου μήνα.

Την Παρασκευή (04/09) ο Παναθηναϊκός θα δώσει και το πρώτο του φιλικό για το... «ξεμούδιασμα» των προπονήσεων κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά ενώ θα ακολουθήσει την αμέσως επόμενη ημέρα (Σάββατο 05/09) το φιλικό με το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Και τα δύο αυτά παιχνίδια θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, με τα πρώτα... αποκαλυπτήρια της ομάδας να γίνονται στο τουρνουά της Ρόδου.

Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο κλειστό της Καλλιθέας την ΑΕΚ (11/09) και την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (12/09) πριν από το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο «Telekom Center Athens» το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου.