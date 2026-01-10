Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την ολική επαναφορά των «αιωνίων» και το 2/2 στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής και αναρωτιέται αν και πότε οι δύο ελληνικές ομάδες θα «τρέξουν» ένα μεγάλο νικηφόρο σερί για να πλησιάσουν το πλεονέκτημα έδρας.

Με την εφετινή σεζόν να είναι πρωτόγνωρη και γεμάτη αντιξοότητες, δυσκολίες και ατυχίες (ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που τις έχει νιώσει περισσότερο στο πετσί της), η σκοπιμότητα είναι λογικό να αποτελεί το πρωτεύον ζητούμενο. Κοινώς οι ομάδες να... κερδάνε και όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα!

Σύμφωνοι, αλλά ως πότε; Πότε θα αποκτήσουν έναν πιο συνεπή ρυθμό στο παιχνίδι τους και τις σταθερές εκείνες, οι οποίες θα τους δώσουν την ευκαιρία και να παίξουν μπάσκετ με μεγαλύτερη διάρκεια και ποιότητα και θα τους επιτρέψουν να «τρέξουν» ένα από τα νικηφόρα σερί των προηγούμενων ετών με φόντο το βαθμολογικό άλμα;

Μία σύγκριση της εφετινής χρονιάς, που έως τώρα, σε αυτές τις 21 πρώτες αγωνιστικές οι «αιώνιοι αντίπαλοι» πάτησαν λιγότερο διάστημα από ποτέ στην πρώτη 4άδα της κατάταξης, με τις υπόλοιπες τέσσερις στις οποίες είχαμε από έναν έως δύο εκπροσώπους στο Final 4, δείχνει ότι οι ομάδες έχουν διατηρήσει το αήττητό στα μικρότερα χρονικά διαστήματα από το 2021 και μετά!

Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται στην 7η θέση σε απόσταση μίας ή δύο νικών από την κορυφή (ανάλογα με το τι θα κάνει η Χάποελ στο παιχνίδι με την Παρί που θα γίνει στις 3 Μάρτη), φέτος έχει μείνει μόλις 22 μέρες χωρίς ήττα (με 4 σερί νίκες), ενώ πέρυσι και πρόπερσι που πήγε Final 4, είχε φτάσει στις 30 και τις 32 αντίστοιχα, καταγράφοντας από ένα 5/5!

Ο Ολυμπιακός, που αν είχε νικήσει την Φενέρμπαχτσέ στο ΣΕΦ (το παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και θα διεξαχθεί στις 17 Μάρτη), τώρα θα ισοβαθμούσε με τους «πράσινους» και την Ρεάλ και θα ήταν 6ος, είναι η ομάδα με τα περισσότερα νικηφόρα σερί και τα μεγαλύτερα αήττητα διαστήματα στις τέσσερις προηγούμενες σεζόν, που έδωσε το παρών στα ετήσια κορυφαία ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ!

Πέρυσι έμεινε χωρίς ήττα συνολικά για 49 μέρες πετυχαίνοντας 8 διαδοχικές νίκες και από δύο φορές μέσα στην ίδια σεζόν, «έτρεξε» ένα σερί 6/6! Πρόπερσι τα αντίστοιχα νούμερά ήταν 6/6 και 49 μέρες, αντιπρόπερσι 7/7 και 50 μέρες, ενώ μόνο την περίοδο 2021-22, έμεινε στο 4/4 και τις 34 μέρες.

Φέτος, έχει καταφέρει δύο φορές να πετύχει 3 σερί νίκες και το μεγαλύτερο διάστημα που έμεινε χωρίς ήταν μόλις 18 μέρες, από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 6 Γενάρη!

Το πιο θετικό, βέβαια, για αμφότερους τους οργανισμούς, είναι ότι έχουν την μεγαλύτερη τεχνογνωσία, πολύ έμπειρους προπονητές και πολύ γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ. Οπότε, ξεκάθαρα κρατούν την τύχη στα χέρια τους, από την στιγμή που απέχουν ελάχιστα από την πρώτη 4άδα.

Ωστόσο, όταν έχουμε φτάσει στο 55,7% της διαδρομής και ακόμη δεν έχουν παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία, από την στιγμή που και ο εφετινός πήχης (με το Final 4 στην Αθήνα), έχει μπει στο υψηλότερο σημείο!

Ολυμπιακός: Θετικά “takeaways”, αρκεί να σκληρύνει η προσέγγιση!

Τα θεωρητικά βατά ματς στο Φάληρο, εκείνα που ο αντίπαλος δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία, ήταν ανέκαθεν «πρόβλημα» για τους Πειραιώτες. Κυρίως από πλευράς προσέγγισης και από την άποψη ότι δεν μπαίνουν στο παρκέ με «το μαχαίρι στα δόντια», γιατί ξέρουν ότι έχουν μεγαλύτερη ποιότητα και θεωρούν ότι ανά πάσα στιγμή, με ένα ξέσπασμα, θα ξεφύγουν και θα τελειώσουν την δουλειά.

Κάτι ανάλογο συνέβη και με την Μπάγερν (95-80) των σημαντικών απουσιών (Λούτσιτς και Γιόβιτς) και προβλημάτων (παρελθόν ο Ντίνγουιντι), αλλά και χειρότερου απολογισμού στην εφετινή σεζόν στα εκτός έδρας παιχνίδια (ρεκόρ 1-11 με 8 συνεχόμενες ήττες από τις 6 Νοέμβρη και μετά).

Λίγο η έλευση του Σβέτισλαβ Πέσιτς, που εβαλε κάποιες αρχές στην άμυνα και αποτέλεσε μία καινούρια διαφορετική φωνή και λίγο το ότι οι Βαυαροί δεν είχαν τίποτε να χάσουν, οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 17ο λεπτό και μάλιστα στο 14’ προηγήθηκαν με 28-36, έχοντας κυριαρχήσει πλήρως στα ριμπάουντ.

Θα μου πει κάποιος «Και τι έγινε; Σημασία έχει ότι στο τέλος η ομάδα νίκησε...» και σε μία πρώτη ανάγνωση, θα έχει τα δίκια του. Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» κάποια στιγμή, από τα μέσα της 2ης περιόδου, αναγκάστηκαν να γυρίσουν ολοκληρωτικά τον διακόπτη και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, παρουσιάζοντας επιτέλους ένα μεγάλο διάστημα με αξιοσημείωτη ένταση και ενέργεια στα ανασταλτικά τους καθήκοντα.

Γιατί το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορούν να παίξουν άμυνα! Έχει παίκτες με αμυντικό φίλτρο (Γουόκαπ, Γουορντ, Παπανικολάου, Νιλικίνα, ΜακΚίσικ), οι οποίοι μπορούν να «σπρώξουν» και τους υπόλοιπους σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πιέζονται να το κάνουν!

Στην δική μου οπτική μου, αυτή η έλλειψη της αίσθησης του κατεπείγοντος στο παιχνίδι τους, είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Και αναμφίβολα, η ενσωμάτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς θα προσδώσει πολλά ως προς την μετάλλαξη της ομάδας σε ένα σύνολο που βγάζει πείνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ρίχνεται στην μάχη με στόχο να επιβάλλει τον νόμο του και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Προσωπικά, πιστεύω ότι έτσι όπως είναι οι συνθήκες της εφετινής Euroleague, μόνο το συγκεκριμένο mindset (γιατί όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στον υπερθετικό βαθμό), θα εκτοξεύσει την ομάδα στο επίπεδο που χρειάζεται να βρεθεί για να πετύχει τον μίνιμουμ στόχο του Final 4.

Κατά τα άλλα και με την ευχή το κατά φαινόμενα βαρύ διάστρεμμα που υπέστη ο Μόρις, να διαπιστωθεί ελαφρύτερο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την ομάδα του να έχει 6 διψήφιους (Βεζένκοβ 24π. & 4ας. με 10/12 σουτ), εξαιρετική δημιουργία μετά από το πρώτο δεκαλεπτο (στην 2η περίοδο είχε 9 ασίστ με μηδέν λάθη) και μετά την ανάπαυλα, ασύλληπτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (24-7 στο σύνολο και 11-1 στα επιθετικά).

Συν τοις άλλοις, απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει και το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν δέχτηκαν περισσότερους από 80 πόντους, για πρώτη φορά μετά από 9 αγώνες και σχεδόν 2 μήνες! Και αυτό σχεδόν διπλάσιαζοντας τον μέσο όρο κλεψιμάτων τους (10) και υποχρεώνοντας τον αντίπαλο σε 21 λάθη! Με τον Γουορντ (10π., 3ασ. & 3κλ.) να επιστρέφει μετά από έναν μήνα και να προσδίδει σε πολλούς τομείς σε μόλις 10 λεπτά, με σημαντικότερο το physicality.

Πλέον, οι πρωταθλητές έχουν μπροστά τους μία πολύ απαιτητική τριάδα αγώνων (με Παρτίζαν εκτός, Μακάμπι εντός και Εφές εκτός) στην οποία επιβάλλεται το απόλυτο (3/3), έτσι ώστε να δούμε πως θα «μετρηθούν» στις 29 Γενάρη, απέναντι σε μία από τις φορμαρισμένες ομάδες (Μπαρτσελόνα) στο γήπεδό τους.

Παναθηναϊκός: Ο Χολμς στο “5” και η άμυνα δείχνουν τον δρόμο!

Για τους «πράσινους» μετά τις δύο σερί εντός έδρας ήττες, το “sense of urgency” ήταν κάτι περισσότερο από επιβεβλημένο, σε βαθμό που στο ματς με την Βίρτους (84-71), δεν γινόταν να μην βγει με το «καλησπέρα»!

Επομένως, το ότι οι παίκτες του Ιβάνοβιτς τελείωσαν την 1η περίοδο με 5 λάθη και τον αγώνα με περισσότερες χαμένες μπάλες (16) από τον μέσο όρο τους (19οι με 14,6) και με πολύ χειρότερα ποσοστά σε δύο κατηγορίες που κατείχαν την 4η θέση (από 58% στα δίποντα είχαν 50% και από 38,2% στα τρίποντα σούταραν με 31%), δείχνει την μεγάλη διάθεση με την οποία μπήκαν οι γηπεδούχοι στην άμυνα. Με πρώτον απ’ όλους τον Ναν που έδωσε το παράδειγμα.

Το παθητικό των 71 πόντων είναι το δεύτερο χαμηλότερο για το «τριφύλλι» στην εφετινή σεζόν και προήλθε από τρομερά μεγάλη συγκέντρωση των παικτών στα μετόπισθεν (χωρίς να παίξει δευτερόλεπτο o σπεσιαλίστας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης), στοιχείο που θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει μίας πρώτη τάξεως αφετηρία για την μεγάλη αντεπίθεση.

Το ότι οι «πράσινοι» πέτυχαν μία πολύ σημαντική νίκη με το μεγάλο τους όπλο (την γραμμή των guard) να είναι σε κακή εκτελεστική βραδιά (11/31 σουτ), αλλά σε καλό δημιουργικό «φεγγάρι» (15 ασίστ με 5 λάθη), δείχνει ότι μπορούν να βρουν λύσεις ακόμη και στα ματς που η επίθεση δεν δουλεύει όπως συνήθως. Αρκεί να υπάρχει η αμυντική σκληράδα!

Δεύτερο σημείο αναφοράς, ήταν παρουσία του Ρισόν Χολμς. Με τον 32χρονο Αμερικανό σέντερ στα καλά του (16π., 9ρ. & 2κοψ.) ο Εργκίν Άταμαν έχει μέσα στην ρακέτα του έναν πολύ ποιοτικό ψηλό που τα κάνει όλα σε υψηλό επίπεδο και δίνει άλλη διάσταση στο παιχνίδι της ομάδας του μπροστά και πίσω.

Σε τέτοιο βαθμό, που ο Τούρκος τεχνικός είτε ξέχασε το τέλειο συμπλήρωμά του βασικού του πενταριού στον πάγκο (ο Φαρίντ, που τόσο πολύ βοήθησε την ομάδα στο διάστημα της απουσίας του Χολμς, έπαιξε μόλις 3 λεπτά), είτε έκρινε ότι ο Γιούρτσεβεν θα του έδινε περισσότερα πράγματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είτε ήθελε να τον «μπουστάρει».

Όπως και να έχει το πράγμα ο Παναθηναϊκός είναι άλλη ομάδα με τον επί σειρά ετών NBAer στην πεντάδα του, που έδειξε πόσο μεγάλη «τυπάρα» είναι, χορεύοντας και τραγουδώντας μαζί με τους γονείς του μπροστά στην κάμερα, live για λογαριασμό του “Gazz Floor” powered by Novibet.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός οφείλει να κλείσει τον Γενάρη με μίνιμουμ 3 νίκες σε 4 αγώνες για να αισθάνεται καλύτερα. Δηλαδή να νικήσει σε Μόναχο και Λιόν, να πάρει την Μπασκόνια στο “T-Center” και να πάει στο Τελ Αβίβ και να παλέψει στα ίσα το ματς με την Μακάμπι. Με 4/4 θα είναι σε ιδανικό δρόμο για το πλεονέκτημα έδρας...

