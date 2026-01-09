Βεζένκοφ: «Έχουμε βαθύ πάγκο, όλοι είναι σημαντικοί για εμάς»

Ο Σάσα Βεζένκοβ στις δηλώσεις του στη flash intrview, αναφέρθηκε στο βαθύ ρόστερ που διαθέτει η ομάδα του, αλλά και το καλό δεύτερο ημίοχρονο που τους χάρισε τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν με 95-80 στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Αμέσως μετά την αναμέτρηση ο Σάσα Βεζένκοφ τοποθετήθηκε στη flash interview, στο καλύτερο δεύτερο ημίχρονο που έκανε η ομάδα του που τους έδωσε τη νίκη στην έδρα τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοφ :

«Νιώθω πολύ ωραία, προερχόμασταν από τρία απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια και επιστρέψαμε σπίτι μετά από καιρό. Έπρεπε να αλλάξουμε την εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς δεχθήκαμε 47 πόντους στο πρώτο.

Κοιτάμε μπροστά. Έχουμε βαθύ πάγκο, είναι σημαντικό όταν όλοι είναι υγιείς να βρούμε τη χημεία μας. Όλοι είναι σημαντικοί για εμάς».

 

