Ο προπονητής της Βίρτους Μπολόνια Ντούσκο Ιβάνοβιτς αναγνώρισε την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens.

Στην υπεροχή του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε ο προπονητής της Βίρτους Μπολόνια Ντούσκο Ιβάνοβιτς, μετά το τέλος του αγώνα στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

O προπονητής της Ιταλικής ομάδας επισήμανε ακόμη πως οι παίκτες του δεν είχαν υπομονή στην επίθεση απέναντι στην ελληνική άμυνα.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έπαιξε καλύτερα. Έπαιξε με ενέργεια, ειδικά στην αρχή του αγώνα. Έπαιξαν σκληρή άμυνα και απέναντι σε αυτή την άμυνα έπρεπε να παίξουμε με υπομονή. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε άσχημα, δεν είχαμε υπομονή στην επίθεση και δε μείναμε ζωντανοί στο ματς» ήταν τα πρώτα λόγια του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Όσο για το γεγονός πως η Βίρτους Μπολόνια δεν παίζει καλά εκτός έδρας και δείχνει ευάλωτη, ο έμπειρος τεχνικός, παρατήρησε: «Δεν παίξαμε με την ενέργεια που παίζουμε στην έδρα μας. Όχι σε όλα τα ματς, αλλά για απόψε ισχύει».

Πιο πριν στο flash interview ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς υπογράμμισε πως η ομάδα του θα μπορούσε να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

«Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα πολλά πράγματα. Δεν παίξαμε καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο» επισήμανε.