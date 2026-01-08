Μετά την ολοκλήρωση της «διαβολοβδομάδας», αυτός είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη διαβολοβδομάδα με τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια.

Οι «πράσινοι» για την 22η αγωνιστική της EuroLeague θα ταξιδέψουν στο Μόναχο όπου και θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερν την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 20:30 στο SAP Garden.