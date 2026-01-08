Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των «πράσινων»
Μετά την ολοκλήρωση της «διαβολοβδομάδας», αυτός είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη διαβολοβδομάδα με τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια.
Οι «πράσινοι» για την 22η αγωνιστική της EuroLeague θα ταξιδέψουν στο Μόναχο όπου και θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερν την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 20:30 στο SAP Garden.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.