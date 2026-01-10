Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο για την μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν για τη Euroleague, αφού βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε την έδρα του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τις μεταγραφές και αφού πρώτα αστειευόμενος απάντησε: «Να πάρουμε 2-3 ακόμα;» στη συνέχεια σχολίασε την κίνηση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τους προέδρους, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, λέγοντας: «Φανταστική προσθήκη για τα δεδομένα της εποχής. Είναι κάτι που χρειαζόμασταν. Ήθελα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους γιατί έδωσαν πολλά χρήματα. Σε όλο το front office, στον Νίκο Λεπενιώτη που χειρίστηκε την κατάσταση. Γιατί αν σας πω λεπτομέρειες που δεν πρέπει να σας πω, θα καταλάβετε πόσο δύσκολο εγχείρημα ήταν»

Δείτε τι είπε μετά το 54:40