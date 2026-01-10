«Θες να πάρουμε δύο-τρεις ακόμα;.»: Ο Μπαρτζώκας είπε το δικό του «ευχαριστώ»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν για τη Euroleague, αφού βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε την έδρα του.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τις μεταγραφές και αφού πρώτα αστειευόμενος απάντησε: «Να πάρουμε 2-3 ακόμα;» στη συνέχεια σχολίασε την κίνηση του Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τους προέδρους, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, λέγοντας: «Φανταστική προσθήκη για τα δεδομένα της εποχής. Είναι κάτι που χρειαζόμασταν. Ήθελα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους γιατί έδωσαν πολλά χρήματα. Σε όλο το front office, στον Νίκο Λεπενιώτη που χειρίστηκε την κατάσταση. Γιατί αν σας πω λεπτομέρειες που δεν πρέπει να σας πω, θα καταλάβετε πόσο δύσκολο εγχείρημα ήταν»
Δείτε τι είπε μετά το 54:40
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.