Μπαρτζώκας για Μόντε Μόρις: «Φαίνεται πως πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Μόντε Μόρις λίγο πριν από το φινάλε του αγώνα με τη Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, ωστόσο πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στον τραυματισμό του Μόντε Μόρις στα μισά της τέταρτης περιόδου.

Ο Αμερικανός αποχώρησε υποβασταζόμενος με τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε σχετικά στο flash interview: «Θα κάνει μαγνητική, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλό του».

Σχολιάζοντας τον αγώνα, ο κόουτς του Ολυμπιακού είπε: «Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο από το πρώτο. Είχαμε 28 ασίστ και τους αναγκάσαμε σε 21 λάθη, αν δε κάνω λάθος. Βελτιώσαμε το παιχνίδι μας στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγούμασταν, αλλά δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Είχαμε κακές αποφάσεις. Αυτά τα ματς πρέπει να τα κερδίζουμε. Στον δεύτερο γύρο, κάθε ματς μετράει περισσότερο. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας για τη ζεστή ατμόσφαιρα και στους παίκτες μου για τη νίκη».

Αναφορικά με τις επιστροφές των Γουόρντ και Μιλουτίνοφ, ο Μπαρτζώκας σχολίασε: «Είμαι χαρούμενος, αλλά τώρα χάσαμε τον Μόρις. Έτσι είναι η ζωή μας στην EuroLeague. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι ομάδες. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα λεπτά και αυτός ο τραυματισμός ήταν από μόνος του, δεν πάτησε σε άλλο πόδι. Ο Γουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ θα επιστρέψει προσεχώς και ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Σημαντικό είναι να μείνουμε υγιείς».