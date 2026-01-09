Ολυμπιακός - Μπάγερν 95-80: Κερδίζει, αλλά οι τραυματισμοί δεν τον αφήνουν να ησυχάσει

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του και επικράτησε της Μπάγερν με 95-80, αλλά το ΣΕΦ «πάγωσε» όταν είδε τον Μόντε Μόρις να αποχωρεί υποβασταζόμενος.

Ο Τάισον Γουόρντ έβαλε τις μηχανές στο φουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο και έδωσε το σύνθημα. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στην Μπάγερν στο δεύτερο μέρος και την υπέταξε με 95-80 στην 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Αλλά για άλλη μια φορά στο ΣΕΦ υπήρξε... παγωμάρα, αφού ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον αστράγαλό του να γυρίζει στο 35ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη δουλειά, πήρε τη νίκη, αλλά ανησυχεί για τον γκαρντ του. Ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αγωνίστηκε.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ολυμπιακός - Μπάγερν: Ο αγώνας

Το «κρύο» ξεκίνημα του Ολυμπιακού έδωσε ευκαιρία στην Μπάγερν να ξεμυτίσει στο ματς και με τον ΜακΚόρμακ να τελειώνει δύσκολες φάσεις, αλλά και τον Μάικ να σκοράρει για τρεις, πήρε τα ηνία (8-12, 5΄). Ο Μπαρτζώκας έβαλε από νωρίς ταυτόχρονα τους Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, αλλά ο ΜακΚόρμακ τελείωνε τις φάσεις στη ρακέτα και η Μπάγερν έκλεισε το δεκάλεπτο με προβάδισμα 21-23.

 

Τα σχήματα του Πέσιτς με τους δύο ψηλούς, έχοντας τον Φόιγκντμαν στο «4», προστάτευσαν το αμυντικό ριμπάουντ. Με την Μπάγερν να βρίσκει ακόμα και τρανζίσιον τρίποντο (26-34, 13'), την ώρα που ο Ολυμπιακός αναζητούσε τις συνεργασίες του. Σε εκείνο το σημείο εμφανίστηκε ο καταπληκτικός Γουόρντ, που με ενέργεια στην άμυνα έκλεψε μπάλες, τελείωσε ο ίδιος φάσεις και έφτιαξε άλλες για τον Χολ, με τον Ολυμπιακό να μειώνει στον πόντο (37-38, 16'). Αυτός ήταν που άλλαξε όλον τον ρυθμό του αγώνα και μόλις ο Ολυμπιακός βρήκε τρανζίσιον, προσπέρασε την Μπάγερν (49-47, 20').

Τη σκυτάλη από τον Γουόρντ πήρε ο Παπανικολάου, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο +10 (59-49, 23'), για να μπει στο παιχνίδι του σκοραρίσματος τόσο ο Βεζένκοβ, όσο και ο Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός σημάδευε μεθοδικά τους ψηλούς του, ανανέωσε κατοχές και έφτασε στο 70-56 (28').

Η Μπάγερν προσπάθησε να μείνει στο ματς, με κάποια μακρινά σουτ όπως αυτό του Ομπστ για το 76-69 (33'), με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να χάνουν τον ρυθμό τους. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν και πάλι τη διαφορά, αλλά στο 35ο λεπτό, ο Μόντε Μόρις έφυγε από το παρκέ, αφού φάνηκε να γυρίζει τον αστράγαλό του.

Στο ΣΕΦ υπήρξε παγωμάρα, με τον Ομπστ να πετυχαίνει τετράποντο και τον Φουρνιέ να αποβάλλεται μετά από τεχνική ποινή (85-78, 38'). Ωστόσο η διαφορά που είχαν πάρει οι Πειραιώτες ήταν μη αναστρέψιμη και με τον Ντόρσεϊ να βάζει την υπογραφή του, πήραν τη νίκη, ανησυχώντας όμως για την κατάσταση του Μόρις.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Γουόρντ του άλλαξε τον ρυθμό μέσω των αμυνών του, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε μεθοδικός στην επίθεση, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και ολοκλήρωσε τη δουλειά.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Για άλλη μια φορά ο Σάσα Βεζένκοβ έγραψε 25 πόντους στο κοντέρ με 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 24 λεπτά.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Εκπληκτικός ο Γουόρντ που έπαιξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο και μέτρησε 10 πόντους. Στους 14 με 8 ριμπάουντ ο Μιλουτίνοφ, διψήφιοι με 10 οι Παπανικολάου, Ντόρσεϊ.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Με 2 πόντους και 1 ριμπάουντ, αλλά και 2 λάθη σε 12 λεπτά έκλεισε το ματς ο Γουένιεν Γκέιμπριελ.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Το πάλεψε ο Αντρέας Ομπστ με 21 πόντους, ενώ και οι δύο ψηλοί, Μάικ και ΜακΚόρμακ είχαν από 13, με 7 και 8 ριμπάουντ αντίστοιχα.
  • ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Μόναχο με 96-71.
Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Walkup *32:5621/425.0%1/1100%0/30%0/00%0006021055
3T. Ward10:01104/757.1%3/560.0%1/250.0%1/1100%011321301212
5G. Larentzakis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11M. Morris10:3010/30%0/10%0/20%1/333.3%01102000-3-3
14S. Vezenkov *25:142510/1283.3%8/1080.0%2/2100%3/3100%213410103535
16K. Papanikolaou *19:51104/944.4%2/2100%2/728.6%0/00%0224211099
22T. Dorsey *29:48104/1233.3%2/450.0%2/825.0%0/00%0446321099
25A. Peters14:4640/20%0/00%0/20%4/4100%1121130033
33N. Milutinov *23:24144/4100%4/4100%0/00%6/785.7%448202002626
45D. Hall16:2193/475.0%3/475.0%0/00%3/475.0%246002201515
88T. Jones00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
94E. Fournier17:09103/933.3%1/250.0%2/728.6%2/2100%1122511044
TOTAL200:009533/6650.0%24/3372.7%9/3327.3%20/2483.3%142135281615101120
FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0N. Dimitrijevic *22:3263/560.0%3/475.0%0/10%0/00%0005333077
1O. Da Silva *05:3300/00%0/00%0/00%0/00%0001100000
4X. Rathan-Mayes17:2872/540.0%1/250.0%1/333.3%2/2100%0007330088
5N. Giffey15:3352/450.0%1/250.0%1/250.0%0/00%1011131033
7J. Voigtmann14:2031/1100%0/00%1/1100%0/00%0330200044
8L. Kratzer00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10J. Jessup25:47104/850.0%2/366.7%2/540.0%0/00%011121311010
13A. Obst *32:03216/1442.9%3/650.0%3/837.5%6/785.7%000103101717
22I. Mike *26:44135/955.6%2/450.0%3/560.0%0/00%077240001515
32W. Gabriel13:2121/250.0%1/1100%0/10%0/00%01103200-1-1
33D. McCormack *26:39136/875.0%6/875.0%0/00%1/1100%268025201515
TOTAL200:008030/5653.6%19/3063.3%11/2642.3%9/1090.0%4192318212110179

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     