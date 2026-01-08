Μετά τις δύο σερί εντός έδρας ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και χάρη στην εξαιρετική του άμυνα και τους Χολμς (16π., 9ριμπ.), Ναν (21π.), επικράτησε της Βίρτους Μπολόνια με 84-71.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω το κακό πενθήμερο μετά την αλλαγή του έτους και τις δύο ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο.

Απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Πώς; Χάρη στην εξαιρετική του άμυνα, έχοντας κρατήσει πολύ χαμηλά την Βίρτους Μπολόνια η οποία είχε 20 άστοχα τρίποντα (9/29).

Στηλοβάτης της νίκης ήταν ο Ρισόν Χολμς ο οποίος ήταν άκρως αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, την ώρα που ο Κέντρικ Ναν έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και οι Χουάντσο, Ρογκαβόπουλος ήταν κομβικοί σε καθοριστικά σημεία του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Κάτι περισσότερο από άστοχο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα και για τις δύο ομάδες, με τον μεν Παναθηναϊκό να είχε 1/7 εντός παιδιάς και τη Βίρτους 1/9 αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από το πεντάλεπτο το σκορ ήταν 6-6 μετά το πεντάλεπτο του αγώνα, με τις άμυνες και την εκατέρωθεν αστοχία να είχαν την… τιμητική τους. Όσμαν (10π.) και Χολμς (6π.) ωστόσο βρήκαν τις επιθετικές λύσεις, την ώρα που η «πράσινη» άμυνα λειτουργούσε πολύ καλά. Αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός να φτάσει και στο +10 (23-13) χάρη στην καλή του άμυνα και τα καλάθια στο τρανζίσιον λίγο πριν από το τέλος του α’ δεκάλεπτου (23-15).

Συγκεκριμένα είχε 6/15 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/5 βολές, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ για 1 λάθος, ενώ η Βίρτους 3/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες για πέντε λάθη. Ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά και στο +12 (29-17) για λογαριασμό της ελληνικής ομάδας πριν απαντήσουν οι φιλοξενούμενοι με 2-10 επιμέρους για το 31-27 έχοντας εκμεταλλευτεί το σχήμα του Άταμαν (με Φαρίντ, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ) που δεν είχε λειτουργήσει.

Το ημίχρονο έκλεισε στο +6 για τον Παναθηναϊκό (39-33) έχοντας ωστόσο μόλις 41% στα δίποντα με 9/22, 4/9 τριποντα, 9/10 βολές, 12-7 ριμπάουντ και 7 ασίστ για 6 λάθη, ενώ ηγ ομάδα της Μπολόνια είχε κλείσει το πρώτο μισό με 10/16 δίποντα, 2/12 τρίποντα, 7/7 βολές και με μόλις 6 ασίστ για 8 λάθη.

Η καλή άμυνα ήταν και το κύριο συστατικό του Παναθηναϊκού και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αν και η Βίρτους πλησίασε στο καλάθι (39-37) στη συνέχεια ήταν τόσο μεγάλη η ενέργεια των «πρασίνων» στην άμυνα με την οποία βρέθηκαν και οι λύσεις στην επίθεση. Ο Ρισόν Χολμς (14π., 8ριμπ.) ήταν εξαιρετικός με αποτέλεσμα να τρέξουν επιμέρους σκορ 14-3 και το +13 (53-40) για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και πάλι όμως δεν διευρύνθηκε ώστε να φτάσει σε σκορ ασφαλείας με αποτέλεσμα να κλείσει η 3η περίοδος στο +8 (56-48).

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα για την νέα «πράσινη» αντεπίθεση και το νέο +13 (66-53) στο 33’ με το οποίο έβαλε τις βάσεις για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στηρίχθηκε στην εξαιρετική του άμυνα έχοντας δεχθεί μόλις 71 πόντους από την Βίρτους. Επιπλέον δεν πτοήθηκε όταν η ιταλική ομάδα μείωσε στο καλάθι και έτρεξε το επιμέρους σκορ που χρειαζόταν για να σφραγίσει τη νίκη. Κάτι για το οποίο έπαιξαν ρόλο τα ριμπάουντ και οι 20 πόντοι των πρασίνων από δεύτερες ευκαιρίες.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ρισόν Χολμς, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ έχοντας 16 πόντους με 5/8 δίποντα, 6/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ και 2 μπολοκ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κέντρικ Ναν, ο οποίος όταν έπρεπε πήρε τις προσπάθειες και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα έχοντας 21 πόντους με 4/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ντέρεκ Άλστον ο οποίος ήταν εκτός κλίματος αγώνα με 0/4 εντός παιδιάς και 2 λάθη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Κάρσεν Έντουαρντς έκανε... τη δουλειά του έχοντας 24 πόντους με 3/9 τρίποντα.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε γνωρίσει την ήττα από την Βίρτους στην Μπολόνια με 92-75.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71.

Panathinaikos AKTOR Athens MIN PTS 2PT 3PT FT REB AST STL TO BLK PF PIR # Player M/A % M/A % M/A % O D T 0 T. Shorts 22:38 4 1/5 20% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 5 1 2 0 3 3 5 P. Kalaitzakis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 C. Osman * 23:58 11 2/2 100% 1/4 25% 4/5 80% 0 2 2 1 3 1 0 2 15 8 R. Holmes * 25:54 16 5/8 62.5% 0/0 0% 6/7 85.7% 4 5 9 0 1 1 2 3 24 10 K. Sloukas * 19:16 5 1/3 33.3% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 3 0 1 0 2 2 17 N. Rogkavopoulos 07:36 7 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 2 3 20 A. Samodurov 02:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 22 J. Grant * 19:52 7 3/4 75% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 4 0 0 0 3 7 25 K. Nunn 32:51 21 4/12 33.3% 2/4 50% 7/7 100% 1 4 5 3 2 2 0 1 20 35 K. Faried 03:13 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 41 J. Hernangomez * 31:27 9 3/3 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 6 8 1 3 1 2 2 21 77 O. Yurtseven 10:53 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 3 4 1 0 0 1 1 8 TOTAL 200:00 84 22/42 52.4% 6/21 28.6% 22/26 84.6% 11 28 39 18 10 10 5 20 106