Ο Ρισόν Χολμς, αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του επί της Βίρτους (84-71) και τόνισε πόσο ευγνώμων νιώθει, παίζοντας μπροστά στην οικογένειά του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βίρτους με 84-71 στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την αναμέτρηση, ο Ρισόν Χολμς, αναφέρθηκε στη φοβερή εμφάνιση που πραγματοποίησε και πόσο χαρούμενος ένιωσε, παίζοντας μπροστά στους γονείς του.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ και ήταν εκ των πρωταγωνιστών της νίκης των «πρασίνων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρισόν Χολμς:

«Είμαι απλά ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Έπαιζα μπροστά στον πατέρα μου και νιώθω πως βελτιώνεται το παιχνίδι μου. Πρέπει να συνεχίσω να παίζω έτσι».

Για το αν τον βοήθησε η οικογένειά του: «Από τότε που ξεκίνησα να παίζω στα 8 μου χρόνια ήταν στο πλάι μου και με στηρίζουν. Κάθε φορά που τους βλέπω στις κερκίδες είναι τέλεια. Είναι φανατικοί οπαδοί μου. Για εμένα είναι έξτρα κίνητρο. Είναι εξαιρετικό να τους έχω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενο».