Άτυχος στάθηκε ο Μόντε Μόρις στην 4η περίοδο καθώς γύρισε τον αστράγαλο του και αποχώρησε από το παιχνίδι «παγώνοντας» και πάλι στο ΣΕΦ.

Σε μια προσπάθειά του πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ στραβοπάτησε και γύρισε τον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού.

Συγκεκριμένα επιχείρησε ντράιβ μπροστά από τον Τζέσουπ αλλά γύρισε το πόδι του και σωριάστηκε στο παρκέ του φαληρικού παλέ.

Αμέσως σήμανε άμεσος συναγερμός στις τάξεις της ομάδας ενώ επικράτησε... και πάλι παγωμάρα και νεκρική σιγή στις εξέδρες.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.