Μόντε Μόρις: Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Αμερικανός
Σε μια προσπάθειά του πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ στραβοπάτησε και γύρισε τον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού.
Συγκεκριμένα επιχείρησε ντράιβ μπροστά από τον Τζέσουπ αλλά γύρισε το πόδι του και σωριάστηκε στο παρκέ του φαληρικού παλέ.
Αμέσως σήμανε άμεσος συναγερμός στις τάξεις της ομάδας ενώ επικράτησε... και πάλι παγωμάρα και νεκρική σιγή στις εξέδρες.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.