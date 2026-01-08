Άταμαν: «Εγώ πιστεύω πολύ στους παίκτες μου, το σημαντικό είναι να βρεθείς στο Final Four»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βίρτους με 84-71 στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πόσο πολύ πιστεύει στους παίκτες του, λέγοντας πως ανήκουν στο κορυφαίο κλαμπ της Ευρώπης.
- Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους
- Οι απίστευτες φάσεις, βγαλμένες από NBA: Η τάπα του Χουάντσο και το κάρφωμα του Χολμς
- «Πράσινο» restart με αμυνάρα και Χολμς!
Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:
«Η απόδοση μας δεν ήαν στο καλύτερο δυνατό μας σημείο. Σήμερα δείξαμε πάθος και αμυνθήκαμε πολύ καλά. Στην άμυνα όλα δούλεψαν. Δώσαμε μερικά τρίποντα, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Είχνν συμμετοχή όλοι οι πάικτες, μας βοήθησαν πολύ κάποια επιθετικά ριμπάουντ.
Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, στον κορυφαίο σύλλογο της Ευρώπης. Αν δείτε σήμερα τα αποελέσματα στην EuroLeague, τα φαβορί έχασαν. Εγώ πιστεύω πολύ στους παίκτες μου. Το σημαντικό είναι να βρεθείς στο F4».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.