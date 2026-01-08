Άταμαν: «Εγώ πιστεύω πολύ στους παίκτες μου, το σημαντικό είναι να βρεθείς στο Final Four»

Ο Έργκιν Άταμαν, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του σχολίασε την άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ενώ επίσης ανέφερε πως πιστεύει πολύ στους παίκτες του και πόσο σημαντικό είναι να βρεθούν στο Final Four.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βίρτους με 84-71 στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πόσο πολύ πιστεύει στους παίκτες του, λέγοντας πως ανήκουν στο κορυφαίο κλαμπ της Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Η απόδοση μας δεν ήαν στο καλύτερο δυνατό μας σημείο. Σήμερα δείξαμε πάθος και αμυνθήκαμε πολύ καλά. Στην άμυνα όλα δούλεψαν. Δώσαμε μερικά τρίποντα, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Είχνν συμμετοχή όλοι οι πάικτες, μας βοήθησαν πολύ κάποια επιθετικά ριμπάουντ.

Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, στον κορυφαίο σύλλογο της Ευρώπης. Αν δείτε σήμερα τα αποελέσματα στην EuroLeague, τα φαβορί έχασαν. Εγώ πιστεύω πολύ στους παίκτες μου. Το σημαντικό είναι να βρεθείς στο F4».