Μπαρτζώκας: «Οι παίκτες είναι χαρούμενοι με τα πολλά ματς, αλλά η χαρά του προπονητή χάνεται»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο φορμάτ της EuroLeague και τα πολλά παιχνίδια, τα οποία έχουν αλλάξει το τοπίο, ενώ μίλησε και για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι χαρούμενος για τη βελτίωση της ομάδας του, αλλά φυσικά τη χαρά να μετριάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο τραυματισμός του Μόντε Μόρις.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Καλή χρονιά σε όλους, ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για εμάς φέτος και φυσικά ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα must-win παιχνίδι, μπορώ να επισημάνω. Πιθανότατα είδατε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Έπρεπε να αυξήσουμε την ένταση στην άμυνά μας στο δεύτερο μισό γιατί στο πρώτο ημίχρονο επιτρέψαμε 78% στα δίποντα και 46% στα τρίποντα. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στην EuroLeague χωρίς ταλέντο, χωρίς ένα σχέδιο στον αγώνα και χωρίς καλό κοουτσάρισμα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερο για εμάς αμυντικά. Κάναμε πολλά deflections, τους οδηγήσαμε σε 21 λάθη και ταυτόχρονα είχαμε 28 ασίστ, αν και δεν σουτάραμε καλά από το τρίποντο. Ήταν σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη τη χρονιά στο ΣΕΦ και τώρα πάμε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτή τη στιγμή το θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο τραυματισμός του Μόντε Μόρις και ελπίζω να είναι ένα διάστρεμμα. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, ο Τάισον Γουόρντ επέστρεψε και ήταν εκπληκτικός στην δεύτερη περίοδο. Δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω άλλο γιατί έλειπε για έναν μήνα και του είπα πριν από το παιχνίδι ότι θα παίξει περισσότερο μόνο εάν είναι επείγον ή αν το παιχνίδι εξελίσσεται εύκολα. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα παίξει με την Καρδίτσα την Κυριακή. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιστρέφει, ο Φρανκ Νιλικίνα το ίδιο και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε το ρόστερ μας γεμάτο στο τέλος της σεζόν».

Για το πόσο "πονάει" την ομάδα ο τραυματισμός του Μόρις: «Νομίζω δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης στο τι είναι πιο δύσκολο και πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και οι παίκτες τραυματίζονται ο ένας μετά τον άλλον. Αμα δείτε στατιστικά θα δείτε ότι οι τραυματισμοί είναι πολλαπλάσιοι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Δεν μπορείς να παίζεις τρία ή τέσσερα ματς σε έξι-επτά ημέρες και να περιμένεις όλα να είναι ρόδινα. Και χωρίς να κάνεις προετοιμασία ή προπόνηση. Τα παιχνίδια έχουν μεγάλη ένταση, πολλές επαφές, μεγάλη ταχύτητα και πολύ στρες γιατί σίγουρα τα ματς είναι πολύ σημαντικά, οπότε αυτό είναι μοιραίο».

Για τον Τζόουνς: «Φανταστική προσθήκη για τα δεδομένα της εποχής και όχι μόνο. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, ήταν κάτι που χρειαζόμασταν και ήθελα πραγματικά να πω ένα 'ευχαριστώ' στους Προέδρους γιατί έδωσαν πάρα πολλά χρήματα, σε όλο το front office, στον Νίκο Λεπενιώτη που χειρίστηκε την κατάσταση, γιατί άμα σας πω λεπτομέρειες, θα καταλάβετε πόσο δύσκολο εγχείρημα ήταν».

Για το αν θα διαχειριστεί περισσότερες κατοχές ως "1" ο Ντόρσεϊ: «Ακόμα και σήμερα είχε 6 ασίστ, για εμάς είναι πολύ σημαντικό επειδή είναι συγκεντρωμένες οι άμυνες πάνω του να πειστεί, που έχει πειστεί να πασάρει την μπάλα. Έχουμε τρεις πόιντ γκαρντ, αλλά σίγουρα σα δεύτερος γκαρντ είναι ένας πόλος που μπορεί να μας προσφέρει πράγματα».

Για τις 28 ασίστ και για το φορμάτ της EuroLeague: «Αλλάζει το τοπίο. Βλέπουμε το ρόστερ και δεν υπάρχει ομάδα να μην έχει πάνω από 15-16. Είναι μοιραίο. Αν δείτε το πρόγραμμα που είχαμε, Παρασκευή ΟΑΚΑ, Κυριακή μεσημέρι με τον Άρη έξω, ταξιδέψαμε με καθυστέρηση για τη Φενέρ, σήμερα παίξαμε, αύριο φεύγουμε για την Καρδίτσα, μετά πάμε Βελιγράδι. Αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό. Χάνεται και η χαρά του προπονητή, που θέλει να βελτιώσει την ομάδα μέσα από την προπόνηση. Τη συζητάω με όλους τους προπονητές της EuroLeague. Για αυτό και πια παίρνουν παίκτες που ξέρουν το παιχνίδι, παράδειγμα ο Ντε Κολό. Επειδή δεν έχεις προπόνηση, παίρνεις κάποιον που ξέρει. Αυτό έχει αλλάξει την κατάσταση. Οι παίκτες είναι χαρούμενοι παίζουν πολλά ματς, τα χρήματα έχουν ανέβει αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μειωθεί με βάση αυτό η καριέρα τους. Τώρα για το αν με ικανοποιεί ότι πασάρουμε, εδώ εκφράζουμε αυτό. Ήμασταν πρώτοι σε τελικές πάσες στη regular season πολλά χρόνια και στόχος είναι να το ανεβάσουμε. Οι παίκτες όταν βλέπουν ότι λειτουργεί, γιατί μπορεί να φεύγει η μπάλα πιο γρήγορα από τα χέρια σου αλλά έρχεται και πιο εύκολα. Θα μπορούσαμε να είχαμε 4-5 ακόμα τελικές πάσες σήμερα, αλλά σιγά σιγά θα φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο».

Για τα ups and downs του Ολυμπιακού: «Νομίζω ότι όσο περνάει η χρονιά θα βλέπουμε βελτίωση. Η εκτέλεσή μας είναι καλύτερη, κάποιοι έχουν προσαρμοστεί, κάποιοι παίζουν σε υψηλό επίπεδο, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ αλλά και οι άλλοι που είναι υποστηρικτικοί ή έχουν μεγάλη κλάση. Το μπάσκετ που παίξαμε τον τελευταίο μήνα είναι κοντά σε αυτό που θέλαμε. Ακόμα και με τη Βαλένθια που δεν πήγε καλά στο τέλος, για τρία δεκάλεπτα παίξαμε πολύ καλά. Ακόμα και με τη Φενέρ στις λεπτομέρειες το χάσαμε. Δεν ξέρω αν φτάνει γιατί υπάρχουν πολλές καλές ομάδες. Θα χρειαστεί να κάνουμε υπερβάσεις».

Για τον διαχωρισμό Ντόρσεϊ - Φουρνιέ και τη νοοτροπία του Γάλλου: «Ήρθε με αυτό το παλμαρέ εδώ και έχει γίνει μέλος της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Η παρέα με τους συμπαίκτες του, η συνεργασία με τους προπονητές, το δέσιμο με τον κόσμο. Αυτή η συνταγή είναι απόλυτα επιτυχημένη, δε γίνεται να αποτύχει αυτό ποτέ. Η γνώμη μου είναι πως όποιος δεν είναι θετικός, έτσι όπως είναι το μπάσκετ, είναι τέτοια η EuroLeague που σε εκθέτει. Είσαι χαρούμενος και εκτιμάς τους γύρω σου, αλλιώς δε λειτουργεί. Αν σου φταίνε πράγματα, δυσκολεύεσαι φοβερά».