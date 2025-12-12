Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική.

Η Μπαρτσελόνα υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη EuroLeague, επικρατώντας με 98-85 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Αυτή ήταν η έκτη φετινή ήττα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους (83-64) στο 34' και πλέον στρέφεται στον εντός έδρας αγώνα με τη Βαλένθια (16/12, 21:15).

Αποτελέσματα-15η αγωνιστική

Πέμπτη 11/12

Παρασκευή 12/12

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4 Βαλένθια 10-5 Μπαρτσελόνα 10-5 Φενέρμπαχτσε 9-5 * Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Ερυθρός Αστέρας 9-6 Παναθηναϊκός 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Ολυμπιακός 8-6 * Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Dubai Basketball 7-8 Βίρτους Μπολόνια 7-8 Παρτίζαν 6-9 Παρί 5-10 Μακάμπι 5-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 16/12

18:00 Dubai Basketball-Μακάμπι

19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12