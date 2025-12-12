Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα

EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη
Η Μπαρτσελόνα υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη EuroLeague, επικρατώντας με 98-85 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.
Αυτή ήταν η έκτη φετινή ήττα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους (83-64) στο 34' και πλέον στρέφεται στον εντός έδρας αγώνα με τη Βαλένθια (16/12, 21:15).
Αποτελέσματα-15η αγωνιστική
Πέμπτη 11/12
- Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84
- Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82
- Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89
- Παρί-Ζάλγκιρις 105-108
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87
Παρασκευή 12/12
- Dubai Basketball-Μπάγερν 89-88
- Μονακό-Φενέρμπαχτσε 86-92
- Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79
- Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας 79-76
- Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 98-85
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
- Βαλένθια 10-5
- Μπαρτσελόνα 10-5
- Φενέρμπαχτσε 9-5 *
- Μονακό 9-6
- Ζάλγκιρις 9-6
- Ερυθρός Αστέρας 9-6
- Παναθηναϊκός 9-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
- Ολυμπιακός 8-6 *
- Αρμάνι Μιλάνο 8-7
- Dubai Basketball 7-8
- Βίρτους Μπολόνια 7-8
- Παρτίζαν 6-9
- Παρί 5-10
- Μακάμπι 5-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-10
- Βιλερμπάν 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 16/12
- 18:00 Dubai Basketball-Μακάμπι
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
- 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 17/12
- 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
- 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
- 21:30 Μπασκόνια-Μονακό
