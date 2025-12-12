Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρτσελόνα και γνώρισε την ήττα στη Βαρκελώνη με 98-85. Δεύτερη σερί ήττα για τους Ερυθρόλευκους που υποχωρούν στο 8-6, στο 10-5 η Μπάρτσα.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στη Βαρκελώνη, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να πληρώνει το πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο και να φεύγει από την Βαρκελώνη ηττημένη.

Η Μπαρτσελόνα έτρεξε ένα επιμέρους 30-17 από το 20' μέχρι και το 30', σκόραρε συνολικά 98 και ανάγκασε τον Ολυμπιακό σε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της φετινής σεζόν, η οποία σημαίνει και την δεύτερη σερί ήττα.

Πλέον ο Ολυμπιακός είναι στο 8-6 (με ένα παιχνίδι λιγότερο), με την Μπαρτσελόνα να συνεχίζει την ανοδική πορεία της και να φτάνει στο 10-5

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν η μοναδική πηγή κινδύνων για την επίθεση του Ολυμπιακού, με την Μπαρτσελόνα να δέχεται 6 πόντους από το Σέρβο, αλλά να βρίσκει και 4(!) εύστοχα τρίποντα για το 14-6 στο 5΄. Ο Φουρνιέ με μαζεμένους πόντους έβαλε και πάλι τον Ολυμπιακό στο ματς για το 19-18 (8’), ενώ στο τέλος του δεκαέπτου ο Γάλλος βρήκε σκορ και από τη γραμμή των βολών, διαμορφώνοντας το 21-22.

Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού είχε θεματάκια στην επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο, Όμως με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, το σκορ έγινε 29-31 στο 14’. Ο Κλάιμπερν έφτασε τους 16 και η Μπαρτσελόνα ανέκτησε το προβάδισμα (34-33, 15’), ενώ τα λάθη του Ολυμπιακού έδωσαν στους Καταλανούς το δικαίωμα να πάρουν προβάδισμα ακόμη και 5 πόντων (42-37) πριν μειώσει ο Μιλουτίνοφ στο 42-39 του ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στο δεύτερο ημίχρονο και με τους Κλάιμπερν - Πάντερ να παίρνουν φωτιά, η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 12 (59-47, 23'). Οι Ερυθρόλευκοι δεν πατούσαν καθόλου καλά στο παρκέ, οι κακές επιθέσεις διαδέχονταν η μια την άλλη και η Μπαρτσελόνα ανέβαζε ολοένα και περισσότερο την διαφορά της, κάνοντας το σκορ 67-49 στο 26'. Η κατάσταση δεν άλλαξε μέχρι και το 30', με το καταστροφικό δεκάλεπτο να κλείνει με το σκορ στο 72-56.

Ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλά η άμυνά του συνέχισε να είναι το πρόβλημα. Η Μπαρτσελόνα είχε τον απόλυτο έλεγχο, με το σκορ στο 35' να γίνεται 84-66. Να σημειωθεί πως ο Πάρα αποχώρησε μετά από χτύπημα που δέχθηκε ακούσια από τον Βεζένκοβ. Μόλις ο παίκτης επέστρεψε στο παρκέ, ο σταρ του Ολυμπιακού έσπευσε να τον αγκαλιάσει και να του ζητήσει συγνώμη.

Στο καθαρά αγωνιστικό, ο Βεζένκοβ και ο Ντόρσεϊ βρήκαν σκορ, όμως η άμυνα παρέμεινε πρόβλημα, με την Μπαρτσελόνα να κρατά τον έλεγχο και να φτάνει εν τέλει στη νίκη με 98-85.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ … Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρα ανώτερη η Μπαρτσελόνα.

… Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρα ανώτερη η Μπαρτσελόνα. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο. .. Γουίλ Κλάιμπερν με 28 πόντους και 7/10 τρίποντα.

.. Γουίλ Κλάιμπερν με 28 πόντους και 7/10 τρίποντα. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κέβιν Πάντερ με 24 πόντους.

Κέβιν Πάντερ με 24 πόντους. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ... η άμυνα του Ολυμπιακού, ο οποίος δέχθηκε 12 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες και 21 από λάθη αντιπάλου.

... η άμυνα του Ολυμπιακού, ο οποίος δέχθηκε 12 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες και 21 από λάθη αντιπάλου. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Σάσα Βεζένκοβ με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ.



Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-37, 72-56, 98-85