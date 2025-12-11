Η Μακάμπι επέστρεψε στο Τελ Αβίβ και επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 92-84, με το δίδυμο των Γουόκερ και Σόρκιν να κάνει θραύση!

Η Μακάμπι αγωνίστηκε ξανά μπροστά στον κόσμο της που γέμισε ασφυκτικά τη Menora Mivtachim Arena για τον πρώτο αγώνα στο Τελ Αβίβ έπειτα από δύο χρόνια, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 92-84.

Ο Λόνι Γουόκερ (29π., 9ριμπ.) και ο Ρόμαν Σόρκιν (26π., 7ριμπ.) έκαναν τη διαφορά για τη «ομάδα του λαού» που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-10, αφήνοντας τη Βιλερμπάν στην τελεταία θέση με 3-14.

Μακάμπι-Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Ο Λόνι Γουόκερ ηγήθηκε επιθετικά της Μακάμπι στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, σημειώνοντας 9 πόντους για την «ομάδα του λαού», η οποία προηγήθηκε με 21-19 στο 10', παρά το 1/8 τρίποντα, μοιράζοντας παράλληλα οκτώ ασίστ για μόλις ένα λάθος. Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Νάντο Ντε Κολό (8π., 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο).

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ και το πρώτο ημίχρονο στο Τελ Αβίβ ολοκληρώθηκε στο 47-47. Η Βιλερμπάν αύξησε την πίεση και ο Μποντιάν Μάσα έκανε το 55-57 στο 25'. Παρ’ όλα αυτά, η Μακάμπι έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 69-65, χάρη στο τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ. Ο Γκλιν Γουότσον σκόραρε πίσω από τα 6.75 μ., μειώνοντας σε 80-76 και κρατώντας τη Βιλερμπάν «ζωντανή» στο Τελ Αβίβ.

Σε κάθε περίπτωση, η Μακάμπι κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 92-84.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 69-65, 92-84.

MVP: Ο Λόνι Γουόκερ γέμισε τη στατιστική του με 29 πόντους, 10/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 30:21.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νάντο Ντε Κολό πέτυχε 16 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ (46-33)

Maccabi Rapyd Tel Aviv 2FG 3FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 I. Lundberg 19:30 9 0/1 0% 1/4 25% 6/7 85.7% 1 1 2 3 2 1 1 0 +6 12 1 J. Hoard * 31:25 15 5/8 62.5% 0/1 0% 5/8 62.5% 1 6 7 2 4 0 2 0 +3 22 2 J. Clark III * 10:12 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 2 3 0 0 0 -9 0 3 M. Santos 12:54 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 3 2 0 0 +8 2 4 G. Lavi 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 L. Walker IV * 30:21 29 10/11 90.9% 2/8 25% 3/3 100% 1 8 9 1 0 1 0 0 +5 33 9 R. Sorkin * 27:37 26 8/13 61.5% 1/3 33.3% 7/10 70% 5 2 7 1 6 3 0 1 +8 29 10 O. Brissett * 08:17 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 1 -13 -1 11 W. Rayman 10:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 2 2 0 2 1 0 2 +10 0 12 J. Dibartolomeo 18:30 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 1 -6 0 22 T. Leaf 12:59 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 5 7 5 2 3 1 0 -6 7 45 T. Blatt 17:44 6 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 4 6 0 0 2 0 0 +20 8 TOTAL 200:00 92 25/39 64.1% 7/28 25% 21/28 75% 14 32 46 17 18 11 5 2 +40 116