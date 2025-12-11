Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84: Γουόκερ και Σόρκιν έκαναν θραύση

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Μακάμπι επέστρεψε στο Τελ Αβίβ και επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 92-84, με το δίδυμο των Γουόκερ και Σόρκιν να κάνει θραύση!

Η Μακάμπι αγωνίστηκε ξανά μπροστά στον κόσμο της που γέμισε ασφυκτικά τη Menora Mivtachim Arena για τον πρώτο αγώνα στο Τελ Αβίβ έπειτα από δύο χρόνια, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 92-84.

Ο Λόνι Γουόκερ (29π., 9ριμπ.) και ο Ρόμαν Σόρκιν (26π., 7ριμπ.) έκαναν τη διαφορά για τη «ομάδα του λαού» που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-10, αφήνοντας τη Βιλερμπάν στην τελεταία θέση με 3-14.

Μακάμπι-Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Ο Λόνι Γουόκερ ηγήθηκε επιθετικά της Μακάμπι στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, σημειώνοντας 9 πόντους για την «ομάδα του λαού», η οποία προηγήθηκε με 21-19 στο 10', παρά το 1/8 τρίποντα, μοιράζοντας παράλληλα οκτώ ασίστ για μόλις ένα λάθος. Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Νάντο Ντε Κολό (8π., 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο).

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ και το πρώτο ημίχρονο στο Τελ Αβίβ ολοκληρώθηκε στο 47-47. Η Βιλερμπάν αύξησε την πίεση και ο Μποντιάν Μάσα έκανε το 55-57 στο 25'. Παρ’ όλα αυτά, η Μακάμπι έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 69-65, χάρη στο τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ. Ο Γκλιν Γουότσον σκόραρε πίσω από τα 6.75 μ., μειώνοντας σε 80-76 και κρατώντας τη Βιλερμπάν «ζωντανή» στο Τελ Αβίβ.

 

Σε κάθε περίπτωση, η Μακάμπι κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 92-84.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 69-65, 92-84.

MVP: Ο Λόνι Γουόκερ γέμισε τη στατιστική του με 29 πόντους, 10/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 30:21.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νάντο Ντε Κολό πέτυχε 16 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ (46-33)

Maccabi Rapyd Tel Aviv2FG3FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0I. Lundberg19:3090/10%1/425%6/785.7%11232110+612
1J. Hoard *31:25155/862.5%0/10%5/862.5%16724020+322
2J. Clark III *10:1221/250%0/20%0/00%10123000-90
3M. Santos12:5421/1100%0/00%0/00%01123200+82
4G. Lavi00:0000/00%0/00%0/00%000000000
8L. Walker IV *30:212910/1190.9%2/825%3/3100%18910100+533
9R. Sorkin *27:37268/1361.5%1/333.3%7/1070%52716301+829
10O. Brissett *08:1700/10%0/00%0/00%10101001-13-1
11W. Rayman10:3100/00%0/00%0/10%02202102+100
12J. Dibartolomeo18:3030/00%1/425%0/00%02200201-60
22T. Leaf12:5900/00%0/10%0/00%25752310-67
45T. Blatt17:4460/00%2/540%0/00%24600200+208
TOTAL200:009225/3964.1%7/2825%21/2875%14324617181152+40116
LDLC ASVEL Villeurbanne2FG3FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1Z. Seljaas21:2260/20%2/825%0/00%24622001-53
3S. Harrison15:0321/333.3%0/10%0/00%12301020-54
7T. Heurtel24:58112/825%2/366.7%1/250%03343121-910
8M. Ajinca *18:0763/560%0/20%0/00%00010100-80
10B. Massa23:0863/650%0/00%0/00%13412000-69
12N. De Colo *27:04164/666.7%2/540%2/2100%12372201+1420
16M. Ngouama00:0300/00%0/00%0/00%000000000
23D. Lighty33:29124/757.1%0/20%4/580%24602111-711
24M. Ndiaye *27:06214/666.7%4/850%1/250%22423211-1218
30G. Watson *09:4042/366.7%0/00%0/00%01120101-20
32B. Vautier *00:0002/30%0/00%0/00%123000000
TOTAL200:008423/4650%10/2934.5%8/1172.7%1023331724865-4078
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     