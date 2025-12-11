Η Μακάμπι αγωνίστηκε ξανά μπροστά στον κόσμο της που γέμισε ασφυκτικά τη Menora Mivtachim Arena για τον πρώτο αγώνα στο Τελ Αβίβ έπειτα από δύο χρόνια, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 92-84.
Ο Λόνι Γουόκερ (29π., 9ριμπ.) και ο Ρόμαν Σόρκιν (26π., 7ριμπ.) έκαναν τη διαφορά για τη «ομάδα του λαού» που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-10, αφήνοντας τη Βιλερμπάν στην τελεταία θέση με 3-14.
Μακάμπι-Βιλερμπάν: Ο αγώνας
Ο Λόνι Γουόκερ ηγήθηκε επιθετικά της Μακάμπι στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη Βιλερμπάν, σημειώνοντας 9 πόντους για την «ομάδα του λαού», η οποία προηγήθηκε με 21-19 στο 10', παρά το 1/8 τρίποντα, μοιράζοντας παράλληλα οκτώ ασίστ για μόλις ένα λάθος. Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Νάντο Ντε Κολό (8π., 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο).
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ και το πρώτο ημίχρονο στο Τελ Αβίβ ολοκληρώθηκε στο 47-47. Η Βιλερμπάν αύξησε την πίεση και ο Μποντιάν Μάσα έκανε το 55-57 στο 25'. Παρ’ όλα αυτά, η Μακάμπι έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 69-65, χάρη στο τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ. Ο Γκλιν Γουότσον σκόραρε πίσω από τα 6.75 μ., μειώνοντας σε 80-76 και κρατώντας τη Βιλερμπάν «ζωντανή» στο Τελ Αβίβ.
Σε κάθε περίπτωση, η Μακάμπι κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 92-84.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 69-65, 92-84.
MVP: Ο Λόνι Γουόκερ γέμισε τη στατιστική του με 29 πόντους, 10/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 30:21.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νάντο Ντε Κολό πέτυχε 16 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ (46-33)
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|0
|I. Lundberg
|19:30
|9
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|6/7
|85.7%
|1
|1
|2
|3
|2
|1
|1
|0
|+6
|12
|1
|J. Hoard *
|31:25
|15
|5/8
|62.5%
|0/1
|0%
|5/8
|62.5%
|1
|6
|7
|2
|4
|0
|2
|0
|+3
|22
|2
|J. Clark III *
|10:12
|2
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|-9
|0
|3
|M. Santos
|12:54
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|3
|2
|0
|0
|+8
|2
|4
|G. Lavi
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|L. Walker IV *
|30:21
|29
|10/11
|90.9%
|2/8
|25%
|3/3
|100%
|1
|8
|9
|1
|0
|1
|0
|0
|+5
|33
|9
|R. Sorkin *
|27:37
|26
|8/13
|61.5%
|1/3
|33.3%
|7/10
|70%
|5
|2
|7
|1
|6
|3
|0
|1
|+8
|29
|10
|O. Brissett *
|08:17
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-13
|-1
|11
|W. Rayman
|10:31
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|0
|2
|+10
|0
|12
|J. Dibartolomeo
|18:30
|3
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|-6
|0
|22
|T. Leaf
|12:59
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|5
|2
|3
|1
|0
|-6
|7
|45
|T. Blatt
|17:44
|6
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|+20
|8
|TOTAL
|200:00
|92
|25/39
|64.1%
|7/28
|25%
|21/28
|75%
|14
|32
|46
|17
|18
|11
|5
|2
|+40
|116
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|1
|Z. Seljaas
|21:22
|6
|0/2
|0%
|2/8
|25%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|2
|2
|0
|0
|1
|-5
|3
|3
|S. Harrison
|15:03
|2
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|2
|0
|-5
|4
|7
|T. Heurtel
|24:58
|11
|2/8
|25%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|4
|3
|1
|2
|1
|-9
|10
|8
|M. Ajinca *
|18:07
|6
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|-8
|0
|10
|B. Massa
|23:08
|6
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|-6
|9
|12
|N. De Colo *
|27:04
|16
|4/6
|66.7%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|7
|2
|2
|0
|1
|+14
|20
|16
|M. Ngouama
|00:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|D. Lighty
|33:29
|12
|4/7
|57.1%
|0/2
|0%
|4/5
|80%
|2
|4
|6
|0
|2
|1
|1
|1
|-7
|11
|24
|M. Ndiaye *
|27:06
|21
|4/6
|66.7%
|4/8
|50%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|2
|3
|2
|1
|1
|-12
|18
|30
|G. Watson *
|09:40
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|-2
|0
|32
|B. Vautier *
|00:00
|0
|2/3
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|84
|23/46
|50%
|10/29
|34.5%
|8/11
|72.7%
|10
|23
|33
|17
|24
|8
|6
|5
|-40
|78
