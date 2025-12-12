Την 6η νίκη της πέτυχε η Παρτίζαν, επικρατώντας τους Ερυθρού Αστέρα, με 79-76, στο ντέρμπι της Σερβίας για την 15η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας από το -16

Αποστολή στο Βελιγράδι: Ευτυχία Οικονομίδου

Σε ένα ντέρμπι που τα είχε... όλα, η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 79-76, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, έκρινε το παιχνίδι με κρίσιμες βολές στο τέλος, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροπή, επιστρέφοντας από το -16.

The game hasn’t started yet… but the derby already has 🔥

During warm-ups, Partizan fans are already in full voice.

No tip-off needed. No waiting.



Welcome to Belgrade.

Welcome to the Serbian derby. pic.twitter.com/bFTDcGGuMz December 12, 2025

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Νευρικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες από την περιφέρεια και να υποπίπτουν σε εύκολα λάθη.

Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ερυθρός Αστέρας, έτρεξε στο transition και με πέντε συνεχόμενους πόντους από τον Μπάτλερ και ένα τρίποντο του ΜακιΙντάιρ, άνοιξε τη διαφορά (8-16), 8’.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο ρυθμός του παιχνιδιού βελτιώθηκε με την Παρτίζαν να βγάζει περισσότερη ενέργεια στο παρκέ και να αντιστρέφει την επιμέρους της διαφορά, μειώνοντας στους 3 (28-31), 17’.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια με +4 (35-39), 20’.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ερυθρός Αστέρας, επέβαλε τον ρυθμό του και πραγματοποίησε το καλύτερό του διάστημα στο παιχνίδι.

Έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νουόρα πήρε… αέρα 14 πόντων για πρώτη φορά (41-55), 27’, με τον φόργουορντ του Ερυθρού να είναι «καυτός» έξω από τη γραμμή των 6.75μ (με 4/8 τρίποντα), φτάνοντας τους 20 πόντους, τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Παρτίζαν, βελτίωσε την άμυνά της και έριξε τη διαφορά στους πέντε έπειτα από κλέψιμο και goal φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς (62-67), 35’, ασκώντας πίεση στους «ερυθρόλευκους».

Με το γήπεδο να «βράζει», οι γηπεδούχοι πέρασαν μποστά, με δίποντο του Ουάσινγκτον, (73-72), 38', κάνοντας «δραματικό» το φινάλε της αναμέτρησης.

Ένα λεπτό πριν τη λήξη, ο Τζάρεντ Μπάτλερ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έβαλε εκ νέου μπροστά την ομάδα του (75-76), 39'.

Ο Ουάσινγκτον, απάντησε με τη σειρά του και έδωσε «ανάσα» στην Παρτίζαν κάνοντας το 77-76 και στη συνέχεια ευστόχησε σε κρίσιμες βολές, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με 79-76.



Τα δεκάλεπτα: 15-18, 35-39, 49-60, 79-76

