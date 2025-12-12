Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας 79-76: Ολική ανατροπή και νίκη... ανάσας για τους γηπεδούχους
Αποστολή στο Βελιγράδι: Ευτυχία Οικονομίδου
Σε ένα ντέρμπι που τα είχε... όλα, η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 79-76, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, έκρινε το παιχνίδι με κρίσιμες βολές στο τέλος, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροπή, επιστρέφοντας από το -16.
The game hasn’t started yet… but the derby already has 🔥
During warm-ups, Partizan fans are already in full voice.
No tip-off needed. No waiting.
Welcome to Belgrade.
Welcome to the Serbian derby. pic.twitter.com/bFTDcGGuMz— SKWEEK (@skweektv) December 12, 2025
Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Νευρικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες από την περιφέρεια και να υποπίπτουν σε εύκολα λάθη.
Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ερυθρός Αστέρας, έτρεξε στο transition και με πέντε συνεχόμενους πόντους από τον Μπάτλερ και ένα τρίποντο του ΜακιΙντάιρ, άνοιξε τη διαφορά (8-16), 8’.
Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο ρυθμός του παιχνιδιού βελτιώθηκε με την Παρτίζαν να βγάζει περισσότερη ενέργεια στο παρκέ και να αντιστρέφει την επιμέρους της διαφορά, μειώνοντας στους 3 (28-31), 17’.
ENERGY 😤😤😤@PartizanBC pic.twitter.com/1voxgVoocD— EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2025
Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια με +4 (35-39), 20’.
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ερυθρός Αστέρας, επέβαλε τον ρυθμό του και πραγματοποίησε το καλύτερό του διάστημα στο παιχνίδι.
Έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νουόρα πήρε… αέρα 14 πόντων για πρώτη φορά (41-55), 27’, με τον φόργουορντ του Ερυθρού να είναι «καυτός» έξω από τη γραμμή των 6.75μ (με 4/8 τρίποντα), φτάνοντας τους 20 πόντους, τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.
Η Παρτίζαν, βελτίωσε την άμυνά της και έριξε τη διαφορά στους πέντε έπειτα από κλέψιμο και goal φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς (62-67), 35’, ασκώντας πίεση στους «ερυθρόλευκους».
Με το γήπεδο να «βράζει», οι γηπεδούχοι πέρασαν μποστά, με δίποντο του Ουάσινγκτον, (73-72), 38', κάνοντας «δραματικό» το φινάλε της αναμέτρησης.
Ένα λεπτό πριν τη λήξη, ο Τζάρεντ Μπάτλερ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έβαλε εκ νέου μπροστά την ομάδα του (75-76), 39'.
Ο Ουάσινγκτον, απάντησε με τη σειρά του και έδωσε «ανάσα» στην Παρτίζαν κάνοντας το 77-76 και στη συνέχεια ευστόχησε σε κρίσιμες βολές, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με 79-76.
Τα δεκάλεπτα: 15-18, 35-39, 49-60, 79-76
