Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με καλάθι στα 0.5'' για το τέλος χάρισε τη νίκη στην Ντουμπάι BC απέναντι στην Μπάγερν με 89-88. Buzzer beater μπλοκ ο Άντερσον στον Λούτσιτς!

Ντουμπάι BC - Μπάγερν: Ο αγώνας

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τους γηπεδούχους να είχαν περισσότερο inside game (7/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα) και τους Βαυαρούς να στήριζαν το παιχνίδι τους από την περιφέρεια και σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα (5/9 τρίποντα στο δεκάλεπτο) δια χειρός των Φόιγκτμαν και Ομπστ. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι αν και η Μπάγερν πήρε διαφορά έξι πόντων (14-20) στο 7' πριν «απαντήσει» η Ντουμπάι BC με επιμέρους 10-3 έως και το τέλος της 1ης περιόδου για το προσπέρασμα με 24-23. Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ με έξι μαζεμένους πόντους μετά την έναρξη του β' δεκαλέπτου έφερε εκ νέου την ομάδα του μπροστά στο σκορ (26-29 στο 12') και το ντέρμπι... καλά κρατούσε στη μεγαλύτερη διάρκεια του 2ου δεκαλέπτου (34-34 στο 16') πριν προηγηθεί η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ με 38-44 λίγο πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου (42-46).

Το μομέντουμ που είχε πάρει η Μπάγερν στην αυλαία του πρώτου μισού του αγώνα, το εκμεταλλεύτηκε και μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου καθώς βρέθηκε στο +11 (50-61) στο 27'. Οι Φοίγκτμαν (11π.) και Ντα Σίλβα (10π.) ήταν εκείνο που είχαν δώσει τον ρυθμό στην ομάδα τους και διατηρούσε το μομέντουμ έως και το τέλος του γ' δεκαλέπτου (58-66). Ο δείκτης του σκορ έφτανε και προσπερνούσε τις διψήφιες παρυφές (60-71 στο 31'), με τον Ντινγουίντι να παίρνει την σκυτάλη στο σκοράρισμα. Η διαφορά έφτασε και στο +12 για λογαριασμό της Μπάγερν (Ομπστ 16π.) στο 32' (62-74) αλλά η Ντουμπάι BC αντέδρασε και μείωσε στο ένα καλάθι (74-76 στο 35') έχοντας «τρέξει» επιμέρους σκορ 12-2!

Και δεν... έμεινε εκεί. Ο ΜαΚίνλεϊ Ράιτ ηγήθηκε της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έφερε την ομάδα του στο +4 (83-79) με το επιμέρους σκορ να είχε βρεθεί στο 21-5! Η αντίδραση της Μπάγερν ήταν άμεση καθώς ακολούθησαν δύο τρίποντα από τους Λούτσιτς και Ομπστ για το γερμανικό +2 (83-85) στο 38'. Το βαυαρικό σερί έφτασε και στο 7-0 με 1/2 βολές του Φόιγκτμαν στο 1:37 για το 83-86 με το +3 να παραμένει έως και τα 58'' πριν από το τέλος (85-88) με διαδοχικά καλάθια των καλύτερων του παρκέ, Ράιτ και Ομπστ. Ακολούθησαν άστοχα τρίποντα από Μπέρτανς και Ομπστ, με τον Πετρούσεφ να μειώνει στον πόντο (87-88) ενώ στη συνέχεια βγήκε η άμυνα από την Ντουμπάι BC ύστερα από challenge για κατοχή της μπάλας.

Με 2.8'' να απομένουν για το τέλος του αγώνα, ο γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία του τελευταίου σουτ και ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ έστειλε την μπάλα στο καλάθι της Μπάγερν για τη νίκη της Ντουμπάι BC. Ακολούθησε, μάλιστα, και τάπα του Τζάστιν Άντερσον στον Βλάντιμιρ Λούτσιτς με την εκπνοή του αγώνα!

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 42-46, 58-66, 89-88.