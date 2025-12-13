Πασκουάλ: «Αυτά τα 8 λεπτά... Αδιανόητα»

Ο Τσάβι Πασκουάλ στάθηκε περισσότερο στα πρώτα οκτώ λεπτά της 3ης περιόδου όπου η Μπαρτσελόνα είχε κυριαρχήσει βάζοντας και τις βάσεις για τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Μπαρτσελόνα το παιχνίδι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Καταλανοί είχαν επιβάλλει τον δικό τους ρυθμό, ειδικά στην 3η περίοδο όταν και άνοιξαν την ψαλίδα της διαφοράς. Αυτό ήταν και το διάστημα στο οποίο αναφέρθηκε περισσότερο ο Τσάβι Πασκουάλ μετά το τέλος του αγώνα και της νίκης της Μπαρτσελόνα με 98-85.

«Παίξαμε πάρα πολύ καλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο δεκάλεπτο, αλλά στα πρώτα οκτώ λεπτά ήμασταν εξαιρετικοί. Ήταν ένα τρομερό τρίτο δεκάλεπτο», παραδέχτηκε ο Ισπανός προπονητής ο οποίος είπε επίσης:

«Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για όλους, ήμασταν συνεχώς μέσα στον αγώνα. Υπήρχε συγκέντρωση, ένταση και η νοοτροπία της νίκης. Στα τελευταία δευτερόλεπτα μας έβαλαν αρκετούς πόντους, άλλωστε είναι μία από τις αρετές που διαθέτουν. Από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά, το παιχνίδι ήταν δικό μας μέχρι το τέλος. Καταλάβαμε τι έπρεπε να κάνουμε σε αυτά τα οκτώ λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου και πώς να το κάνουμε. Διαβάσαμε πολύ καλά τη στιγμή και γι’ αυτό η εμφάνιση ήταν τόσο ολοκληρωμένη».

Και σύγκρινε τη νίκη επί του Ολυμπιακού με αυτή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι: «Αν θέλεις να είσαι μεγάλος στην Euroleague, πρέπει να είσαι σταθερός στην έδρα σου και να κερδίζεις και κάποια παιχνίδια εκτός. Εκείνο στο Βελιγράδι ήταν επίσης πολύ ολοκληρωμένο παιχνίδι. Το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν ξεχωριστό και αυτό διότι ήμασταν μαζί με τον κόσμο μας, το γιορτάσαμε μαζί τους, υπάρχει ξανά σύνδεση και είναι ιδιαίτερο να το ζούμε όλοι μαζί».