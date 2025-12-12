Η Ζάλγκιρις επιβίωσε στο θρίλερ του Παρισιού καθώς με απόμηχανής θεό τον Αζουόλας Τουμπέλις επικράτησε της Παρί με 105-108 σ' ένα απίστευτο παιχνίδι.

Και τι δεν έγινε στο Παρίσι... Παρί και Ζάλγκιρις έδωσαν απίστευτη μπασκετική παράσταση η οποία κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο από το άστοχο σουτ τριών πόντων του Ιφί. Νωρίτερα ο Αζουόλας Τουμπέλις είχε κάνει ένα από τα κορυφαία παιχνίδια του στη διοργάνωση καθώς αυτός έβαλε τους τέσσερις πόντους που έκριναν τον αγώνα και παράλληλα έπαιξε τις τελευταίες δύο άμυνες. Κι έτσι η Ζάλγκιρις νίκησε εκτός έδρας έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες. Τρομερό παιχνίδι από τους Ουίλιαμς Γκος και Φραντσίσκο.

Ο αγώνας

Καθώς η πρώτη περίοδος παίχθηκε με τους κανόνες της Παρί και η Ζαλγκίρις εκτέθηκε από την περιφερειακή άμυνά της, ο Ουίλιαμς Γκος προσπάθησε να την κρατήσει εντός παιχνιδιού (22-16, 7’) αφού οι γηπεδούχοι σούταραν με εξαιρετικό ποσοστό (4/5, 80%) στο μακρινό σουτ. Οι Λιθουανοί απάντησαν μέσα από τη δημιουργία (σ. σ. 9 ασίστ στην πρώτη περίοδο) και τα pick n’ roll που «έστησε» ο Φραντσίσκο μέσω των οποίων ροκανίστηκε η διαφορά (29-28, 10’).

Οι Λιθουανοί συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο της έξτρα πάσας στον Μπιρούτις και τα τελειώματα κάτω από το καλάθι, αλλά δεν προστάτευσε το αμυντικό ριμπάουντ προσφέροντας επιπλέον κατοχές στους γηπεδούχους (39-41, 14’). Η Παρί έβγαλε περισσότερη ενέργεια σε αντίθεση με τη Ζάλγκιρις η οποία βραχυκύκλωσε και το πλήρωσε (51-41, 18’). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με απίθανο buzzer beater του Ιφί. Στο τέλος αυτού η Παρί είχε προλάβει να μαζέψει εννιά επιθετικά ριμπάουντ έχοντας 39% (7/18) από μακρινή απόσταση.

Ο ρυθμός δεν... κόπασε στο δεύτερο ημίχρονο καθώς η Ζαλγκίρις πάσχιζε να μειώσει τη διαφορά επιμένοντας (δικαιολογημένα) στην τροφοδοσία του καταπληκτικού Μπιρούτις αλλά και του Τουμπέλις (70-69, 26'). Οι Λιθουανοί ήταν κυρίαρχοι στις ρακέτες ισορροπώντας τη στατιστική στον τομέα των επιθετικών ριμπάουντ καθώς η Παρί αναλώθηκε σε βιαστικές επιλογές (70-75, 28'). Το επιμέρους σκορ της περιόδου ήταν υπέρ 17-32 υπέρ των Λιθουανών και ολοκληρώθηκε με καλάθι υψηλότατης δυσκολίας του Φραντσίσκο (73-80).

Τα διαδοχικά τρίποντα του Γάλλου διεθνή έδωσαν ψυχολογία στη Ζαλγκίρις η οποία εκτέλεσε στις τέσσερις από τις πρώτες πέντε επιθέσεις της στην τελευταία περίοδο (81-91, 33'). Τα επόμενα λεπτά μετατράπηκαν σε μάχη επιβίωσης στο παιχνίδι για την Παρί η οποία άφησε τα τρίποντα, εκτέλεσε από κοντινή απόσταση κι έκανε 10-0 σερί. Η κρισιμότητα των λεπτών δεν αλλοίωσε τον ρυθμό του αγώνα ο οποίος παρέμεινε... τρελός. Επτά συνεχόμενοι πόντοι του Φραντσίσκο γέμισαν με οξυγόνο τα πνευμόνια των Λιθουανών (95-102, 38').

Ένα τρελό τρίποντο του Ιφί στο τέλος του χρόνου της επίθεσης άλλαξε εκ νέου την ψυχολογία του αγώνα. Ακολούθησαν δύο λάθη του Φραντσίσκο και η Παρί ολοκλήρωσε ένα απίστευτο 8-0 σερί για το προσπέρασμα (103-102, 39'). 21.4'' πριν το τέλος, η Παρί είχε το προβάδισμα χάρη σ' ένα καλάθι του Μ' Μπάι και η Ζάλγκιρις την κατοχή. Ο Τουμπέλις έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στη Ζάλγκιρις (105-106) και η τελευταία επίθεση των 11'' πήγε στην Παρί. Ο Ιφί έκανε λάθος στα 4.9'' πριν το τέλος, ο Ουλάνοβας ευστόχησε σε δύο βολές και ο Ιφί αστόχησε στο σουτ της απελπισίας.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έβγαλε μια άμυνα και βρήκε στο πρόσωπο του Τουμπέλις τον ήρωα που αναζητούσε. Όλα κρίθηκαν εξάλλου στις τελευταίες δύο κατοχές και στην ικανότητα της Ζάλγκιρις κοντά στο καλάθι.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Τουμπέλις. Έκανε double double (17π., 11 ριμπ.), έβαλε τα δύο τελευταία καλάθια της Ζαλγκίρις ενώ έβγαλε και την άμυνα στην κρίσιμη επίθεση της Παρί.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… ο Φραντσίσκο με καταπληκτική απόδοση στην τελευταία περίοδο σε δημιουργία και εκτέλεση, ομοίως και ο Ουίλιαμς Γκος ενώ ο Μπιρούτις τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους και 8/8 δίποντα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… ο Ιφί έκανε καταπληκτικό παιχνίδι και με τα απίθανα σουτ του κράτησε την Παρί ζωντανή. Ο Μ' Μπάι δεν είχε τον υψηλότερο συντελεστή στην αξιολόγηση αλλά έβαλε τους επτά πόντους που έδωσαν στην Παρί μια τελευταία ευκαιρία.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… οι Ουατάρα, Καβαλιέρ και Ερέρα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… ο απίστευτος ρυθμός του αγώνα ο οποίος εξελίχθηκε σε αποθέωση του θεάματος.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η τσαπατσουλιά της Ζάλγκιρις όταν αγκάλιασε τη νίκη. Έκανε λάθη, δεν χαμήλωσε τον ρυθμό κρατώντας την Παρί εντός διεκδίκησης νίκης αλλά στο τέλος δεν το πλήρωσε.

Τα δεκάλεπτα: 29-28, 56-48, 73-80, 105-108.

Paris Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players 2 N. Hifi * 25:42 27 9/17 52.9% 6/10 60.0% 3/7 42.9% 6/8 75.0% 0 2 2 5 0 3 0 0 8 26 4 L. Cavaliere 15:47 5 2/5 40.0% 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/0 0% 2 3 5 3 1 1 0 1 4 11 5 J. Robinson 16:12 12 5/9 55.6% 4/7 57.1% 1/2 50.0% 1/1 100% 0 0 0 6 0 1 0 1 -4 15 7 S. Herrera 14:11 7 2/7 28.6% 1/2 50.0% 1/5 20.0% 2/2 100% 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 J. Rhoden * 18:49 3 0/6 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 2 -3 6 13 A. Dokossi 16:18 9 3/5 60.0% 3/5 60.0% 0/0 0% 3/3 100% 1 1 0 1 1 1 6 15 M. Faye * 21:58 3 1/6 16.7% 1/4 25.0% 0/2 0% 1/2 50% 4 3 7 1 1 0 0 1 0 3 18 E. Shahrvin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 J. Morgan * 23:30 10 4/6 66.7% 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 1 3 4 1 1 0 0 1 14 7 22 A. M'baye * 18:01 23 9/13 69.2% 6/8 75.0% 3/5 60.0% 2/2 100% 1 2 3 1 0 0 0 2 22 15 24 Y. Ouattara 21:36 3 1/5 20% 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 3 34 D. Hommes 07:56 3 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 1 1 6 Team/Coaches 3 1 4 0 1 TOTAL 200:00 105 38/75 50.7% 24/46 52.2% 14/32 43.8% 15/18 83.3% 13 21 34 21 6 8 1 6 — 105